Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Літаки НАТО спостерігали. Три вантажні судна успішно подолали морську блокаду РФ – ЗМІ
Терміново
Над Києвом знищено всі понад 10 дронів: яких руйнувань завдали уламки
Масштабна схема ухилення від призову: у військкоматах 10 областей проведено майже 100 обшуків
Всі очікують, що скажу щось погане: Харлан зізналася, що сказала Смірновій після перемоги
На залізничному вокзалі Керч-Південна оголошено евакуацію, на Кримському мосту перекрито рух
Україна Live
Live
Ілля Нежигай, редактор стрічки

Початок навчання пілотів ЗСУ на F-16 у серпні та зростання цін на зерно після атаки РФ по Ізмаїлу: 526-й день війни

Початок навчання пілотів ЗСУ на F-16 у серпні та зростання цін на зерно після атаки РФ по Ізмаїлу: 526-й день війни
3 Серпня, 0:12

Зеленський зустрівся із угорською громадою та силами ЗСУ на Закарпатті

Під час робочої поїздки в Закарпатську область у місті Берегове президент Володимир Зеленський зустрівся з представниками та представницями угорської громади й військовослужбовцями 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади оперативного командування Захід Сухопутних військ Збройних Сил України та 101-ї окремої бригади територіальної оборони Регіонального управління Захід Сил територіальної оборони.

Глава держави висловив подяку українським військовим та всім, завдяки кому ті, хто проживає сьогодні на Закарпатті, їхні діти почуваються захищеними. Президент і учасники зустрічі вшанували пам’ять героїв, які віддали заради цього свої життя.

– Вдячний, що воїни із Закарпаття так героїчно й ефективно борються з російськими окупантами заради нашої держави, нашої спільної свободи. Воюють у різних бойових бригадах. Усі ми – громадяни України: і етнічні угорці, і етнічні українці, і всі інші наші національні спільноти. Всі ми захищаємо нашу державу, усі ми допомагаємо нашим воїнам, усім нашим героям, – сказав він.

Володимир Зеленський подякував і за уважне ставлення до переселенців, які тимчасово проживають на Закарпатті.

Також Володимир Зеленський зустрівся і з представниками угорської громади в Україні, що відбувається вперше.

Міський голова Берегового Золтан Баб’як нагадав, що Володимир Зеленський використовував угорську мову у новорічному зверненні.

– Ви – перший Президент України, який використовував нашу рідну мову у зверненні. Було дуже приємно це чути! Дякую за те, що ви знайшли можливість зустрітися з нами, – сказав міський голова Берегового.

Депутат Закарпатської обласної ради від Партії угорців України Юдіта Петеї подякувала Главі держави за зустріч та увагу до Закарпаття.

Президент вручив військовослужбовцям, які були присутні на зустрічі, державні нагороди: ордени За мужність IIІ ступеня та медалі За військову службу Україні й Захиснику Вітчизни.

Війна в Україні
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Популярні
Онлайн-карта бойових дій в Україні: де точаться бої на 02.08.2023
deepstatemap
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза ракетного удару
карта повітряних тривог онлайн
Мобілізація в Україні 2023: які категорії громадян не підлягають призову
Початок навчання пілотів ЗСУ на F-16 у серпні та зростання цін на зерно після атаки РФ по Ізмаїлу: 526-й день війни
Як отримати довідку переселенця (статус ВПО)
Документи, довідки
Чому не надходять гроші ВПО – причини затримки виплат
гроші, гривні, виплати
Відео
Чому Росія активізувала удари по Півдню України ракетами Онікс і що це за зброя

Що відомо про протикорабельну ракету Онікс і чому почастішали атаки цією зброєю по портових містах України.

Алла Чиж, Ілля Нежигай
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:30 (02.08.2023)
Початок навчання пілотів ЗСУ на F-16 у серпні та зростання цін на зерно після атаки РФ по Ізмаїлу: 526-й день війни
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:00 (02.08.2023)
Початок навчання пілотів ЗСУ на F-16 у серпні та зростання цін на зерно після атаки РФ по Ізмаїлу: 526-й день війни
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:30 (02.08.2023)
Початок навчання пілотів ЗСУ на F-16 у серпні та зростання цін на зерно після атаки РФ по Ізмаїлу: 526-й день війни
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:00 (02.08.2023)
Початок навчання пілотів ЗСУ на F-16 у серпні та зростання цін на зерно після атаки РФ по Ізмаїлу: 526-й день війни
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь