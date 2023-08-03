Початок навчання пілотів ЗСУ на F-16 у серпні та зростання цін на зерно після атаки РФ по Ізмаїлу: 526-й день війни

3 Серпня, 0:12

Зеленський зустрівся із угорською громадою та силами ЗСУ на Закарпатті

Під час робочої поїздки в Закарпатську область у місті Берегове президент Володимир Зеленський зустрівся з представниками та представницями угорської громади й військовослужбовцями 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади оперативного командування Захід Сухопутних військ Збройних Сил України та 101-ї окремої бригади територіальної оборони Регіонального управління Захід Сил територіальної оборони.

Глава держави висловив подяку українським військовим та всім, завдяки кому ті, хто проживає сьогодні на Закарпатті, їхні діти почуваються захищеними. Президент і учасники зустрічі вшанували пам’ять героїв, які віддали заради цього свої життя.

– Вдячний, що воїни із Закарпаття так героїчно й ефективно борються з російськими окупантами заради нашої держави, нашої спільної свободи. Воюють у різних бойових бригадах. Усі ми – громадяни України: і етнічні угорці, і етнічні українці, і всі інші наші національні спільноти. Всі ми захищаємо нашу державу, усі ми допомагаємо нашим воїнам, усім нашим героям, – сказав він.

Володимир Зеленський подякував і за уважне ставлення до переселенців, які тимчасово проживають на Закарпатті.

Також Володимир Зеленський зустрівся і з представниками угорської громади в Україні, що відбувається вперше.

Міський голова Берегового Золтан Баб’як нагадав, що Володимир Зеленський використовував угорську мову у новорічному зверненні.

– Ви – перший Президент України, який використовував нашу рідну мову у зверненні. Було дуже приємно це чути! Дякую за те, що ви знайшли можливість зустрітися з нами, – сказав міський голова Берегового.

Депутат Закарпатської обласної ради від Партії угорців України Юдіта Петеї подякувала Главі держави за зустріч та увагу до Закарпаття.

Президент вручив військовослужбовцям, які були присутні на зустрічі, державні нагороди: ордени За мужність IIІ ступеня та медалі За військову службу Україні й Захиснику Вітчизни.