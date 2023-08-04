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Ілля Нежигай, редактор стрічки

ЗСУ прорвали першу лінію оборони РФ на Півдні: Маляр розповіла про наявні труднощі

ЗСУ прорвали першу лінію оборони РФ на Півдні: Маляр розповіла про наявні труднощі
Фото: Генштаб ЗСУ

Наступ Сил оборони України прорвав першу лінію оборони ворога на Півдні. На шляху до другої лінії оборони ворога фіксуються значні інженерні укріплення, які росіяни встигли побудувати за час окупації цих територій.

Про це в ефірі національного телемарафону Єдині новини заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

За її словами, для ворога епіцентром бойових дій є Схід України, оскільки для РФ метою є вихід на кордони Донецької та Луганської областей.

– Вони вважають, якщо зараз дуже потужно вдарять по Сходу, то зможуть, на їхню думку, кардинально змінити ситуацію самої війни. Для них це важливо, бо вони хочуть перехопити ініціативу, –  каже вона.

Ганна Маляр додала, що метою окупантів є захоплення територій Харківщини, які були звільнені восени минулого року, тому, зокрема, велику кількість сил ворог перекинув на Куп’янський напрямок. Водночас значне угруповання ворога зосереджено під Бахмутом.

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А для українських Сил оборони основним напрямком наступу є Південь.

– Наші війська на Півдні подекуди вже прорвали першу лінію оборони та перейшли на проміжну. І там вони стикаються з тим, що ворог на основних для них панівних висотах фактично побудував інженерні укріплення. Це, безумовно, ускладнює рух наших військ і самі бойові дії, – сказала Маляр.

Водночас заступниця міністра оборони додала, що резерви РФ зараз перекидають на Південь і Схід, де були зафіксовані здебільшого професійні російські військові, зокрема десантно-штурмові загони.

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Війна в Україні, Ганна Маляр, ЗСУ, Російська агресія
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