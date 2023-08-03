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Україна
Юлія Соколова, редакторка стрічки

Коригував удари РФ по Одесі: СБУ затримала юрисконсульта партії Шарія

Затримано юрисконсульта партії Шарія
Фото: СБУ

Служба безпеки України затримала в Одесі юрисконсульта забороненої партії Шарія. Він співпрацював із воєнною розвідкою РФ та коригував повітряні удари по місту.

Як встановило слідство, затриманий є приватним юристом. А раніше він був помічником-консультантом кількох депутатів від партії Шарія в одній із районних рад Одеської області.

Після початку повномасштабної війни зловмисник разом із дружиною виїхав на територію тимчасово окупованого Криму – до Сімферополя.

Там він добровільно пішов до “військового комісаріату Криму”, де був завербований кадровим співробітником російської розвідки (ГРУ) Григорієм Івановим. Одесит дав підписку про негласну співпрацю з РФ, отримав оперативний псевдонім Diezel та $500 “авансу” за підривну діяльність проти України.

Після цього юрист повернувся до Одеси.

Затримано юрисконсульта партії Шарія
Затримано юрисконсульта партії Шарія
Затримано юрисконсульта партії Шарія
Затримано юрисконсульта партії Шарія
Затримано юрисконсульта партії Шарія
Затримано юрисконсульта партії Шарія
Затримано юрисконсульта партії Шарія
Затримано юрисконсульта партії Шарія
Затримано юрисконсульта партії Шарія
Затримано юрисконсульта партії Шарія
Затримано юрисконсульта партії Шарія
Затримано юрисконсульта партії Шарія
Затримано юрисконсульта партії Шарія
Затримано юрисконсульта партії Шарія

За даними СБУ, він передавав окупантам цілі для повітряних атак на місто, стежив за переміщенням українських підрозділів ППО. А після атак на Одесу зловмисник звітував про наслідки ударів ракет та дронів-камікадзе.

Крім того, російський агент намагався налагодити контакти з місцевими правоохоронцями, щоб розширити агентурну мережу РФ.

Заради прикриття зловмисник влаштувався до місцевої громадської організації, яку залучають до підтримання правопорядку в Одесі.

Юрист підтримував зв’язок із воєнною розвідкою РФ через анонімний чат у месенджері. Після кожної комунікації він видаляв переписку.

Контррозвідка СБУ затримала його під час багатоетапної спецоперації. Під час обшуків у нього знайшли мобільні телефони, електронні носії інформації з доказами діяльності на користь РФ, а також зброю та боєприпаси.

Зловмисник отримав підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Йому загрожує довічне ув’язнення. Зараз юрист перебуває під вартою.

Планується повідомити про підозру у шпигунстві і його російському куратору. Вдалося встановити пʼятьох кадрових співробітників ГРУ РФ із його близького оточення.

СБУ також готує підозру у державній зраді дружині затриманого юриста. Вона зараз мешкає у Санкт-Петербурзі і також співпрацює з російської розвідкою, отримуючи від ГРУ РФ щомісячну платню. За даними СБУ, жінка адмініструє Telegram-канал, який поширює брехню про ситуацію в Одесі.

У липні СБУ оголосила Анатолію Шарію підозру в державній зраді. За даними слідства, він допомагав російській ФСБ робити постановні відео з допитів українських полонених.

А комунікувати зі спецслужбами РФ блогеру допомагав ексочільник Головного управління Національної поліції у Вінницькій області Антон Шевцов, який раніше також отримав підозру у державній зраді.

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Шарій

Джерело: СБУ
Війна в Україні, Державна зрада, Одеса, Розвідка, СБУ
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