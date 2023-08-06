В Ізраїлі сталася стрілянина: загинув офіцер, нападника ліквідували

В Ізраїлі сталася стрілянина, внаслідок чого був смертельно поранений офіцер служби безпеки у Тель-Авіві. Чоловіка, який стріляв, вогнем у відповідь ліквідував інший правоохоронець, напарник загиблого офіцера.

За даними видання Times of Israel, члена палестинського терористичного угрупування Ісламський джихад застрелили місцеві сили безпеки.

Двоє співробітників муніципальної безпеки Тель-Авіва підійшли до нападника, якого побачили на вулиці, розповів про ті події комісар поліції Кобі Шабтай. Один з офіцерів розповів, що він та його загиблий напарник побачили того чоловіка, який стояв біля бару з рюкзаком.

Правоохоронець, який ліквідував стрілка, зазначив, що цей чоловік не дивився в очі, коли вони з напарником під’їхали до нього на гучних мотоциклах. Він розповів, що це стало для них підозрілим.

Офіцер, якого смертельно поранили, першим встиг поставити мотоцикл, однак нападник дістав з кишені пістолета та відкрив вогонь. Стрілок спочатку не захотів відповідати на заклик правоохоронців покласти зброю, тому другому офіцерові довелося почати стріляти у відповідь.

Служба швидкої допомоги Magen David Adom повідомила, що 42-річний офіцер Чень Амір дістав серйозні поранення в голову. Його доставили до сусідньої лікарні Іхілов, де медики констатували його смерть.

У лікарні Іхілова додали, що його родина погодилася пожертвувати органи загиблого офіцера. Правоохоронець Амір був одруженим, мав трьох дітей.

Джерело: Times of Israel

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