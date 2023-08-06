Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Ввімкнули гімн РФ та сирену: у Чехії офіціанти познущалися з українок
Терміново
РФ завдала удару керованою авіабомбою по центру переливання крові у Харківській області
90% чоловіків України будуть воювати – боєць ЗСУ
Терміново
У районі Керченського мосту пролунали вибухи: перед цим там зупинили рух авто
Російського туриста відлупцювали стільцями у готелі у Туреччині
Надзвичайні події
Юлія Захарченко, редакторка стрічки

В Ізраїлі сталася стрілянина: загинув офіцер, нападника ліквідували

В Ізраїлі сталася стрілянина: загинув офіцер, нападника ліквідували
Фото: Pixabay

В Ізраїлі сталася стрілянина, внаслідок чого був смертельно поранений офіцер служби безпеки у Тель-Авіві. Чоловіка, який стріляв, вогнем у відповідь ліквідував інший правоохоронець, напарник загиблого офіцера.

За даними видання Times of Israel, члена палестинського терористичного угрупування Ісламський джихад застрелили місцеві сили безпеки.

Двоє співробітників муніципальної безпеки Тель-Авіва підійшли до нападника, якого побачили на вулиці, розповів про ті події комісар поліції Кобі Шабтай. Один з офіцерів розповів, що він та його загиблий напарник побачили того чоловіка, який стояв біля бару з рюкзаком.

Правоохоронець, який ліквідував стрілка, зазначив, що цей чоловік не дивився в очі, коли вони з напарником під’їхали до нього на гучних мотоциклах. Він розповів, що це стало для них підозрілим.

Офіцер, якого смертельно поранили, першим встиг поставити мотоцикл, однак нападник дістав з кишені пістолета та відкрив вогонь. Стрілок спочатку не захотів відповідати на заклик правоохоронців покласти зброю, тому другому офіцерові довелося почати стріляти у відповідь.

Служба швидкої допомоги Magen David Adom повідомила, що 42-річний офіцер Чень Амір дістав серйозні поранення в голову. Його доставили до сусідньої лікарні Іхілов, де медики констатували його смерть.

У лікарні Іхілова додали, що його родина погодилася пожертвувати органи загиблого офіцера. Правоохоронець Амір був одруженим, мав трьох дітей.

Читайте також
Обирає ціль та складає графік авіаударів: Ізраїль впроваджує штучний інтелект у військові операції
В Ізраїлі сталася стрілянина: загинув офіцер, нападника ліквідували

Джерело: Times of Israel

Ізраїль, Напад, Стрілянина, Тель-Авів
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
США погодили продаж Фінляндії систем ПРО Праща Давида на $345 млн
В Ізраїлі сталася стрілянина: загинув офіцер, нападника ліквідували
РФ може гатити по літаках – Ігнат про заяву Ryanair щодо відновлення польотів
В Ізраїлі сталася стрілянина: загинув офіцер, нападника ліквідували
В Одесі невідомі обстріляли три авто: введено спецоперацію Сирена
В Ізраїлі сталася стрілянина: загинув офіцер, нападника ліквідували
Парламент Ізраїлю схвалив судову реформу, яка спричинила хвилю масових протестів
Ізраїль ухвалення судової реформи протести
Відео
Чому Росія активізувала удари по Півдню України ракетами Онікс і що це за зброя

Що відомо про протикорабельну ракету Онікс і чому почастішали атаки цією зброєю по портових містах України.

Алла Чиж, Ілля Нежигай
Окопи на пляжі: туристичний сезон в Криму безповоротно зіпсований
В Ізраїлі сталася стрілянина: загинув офіцер, нападника ліквідували
Набирали воду з моря та калюж: неймовірний порятунок священника ПЦУ та родини з Маріуполя
В Ізраїлі сталася стрілянина: загинув офіцер, нападника ліквідували
З Батьківщини-матері зняли радянські символи: скульптура готова до встановлення тризуба
Монумент Батьківщина-мати
Удар по Кривому Рогу: як зі зруйнованого будинку рятувалися люди
В Ізраїлі сталася стрілянина: загинув офіцер, нападника ліквідували
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь