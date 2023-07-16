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Валентина Чорна, редакторка стрічки

Обирає ціль та складає графік авіаударів: Ізраїль впроваджує штучний інтелект у військові операції

Обирає ціль та складає графік авіаударів: Ізраїль впроваджує штучний інтелект у військові операції
Фото: Pixabay

Сили оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) почали використовувати штучний інтелект для військових операцій, зокрема, для планування авіаційних атак.

Про це пише Bloomberg з посиланням на анонімних представників ізраїльської армії.

Зазначається, що штучний інтелект обробляє великі об’єми даних. А його висновки використовують для визначення цілей, на які спрямовуються авіаудари.

Для оперативного планування атак використовують іншу модель ШІ – Fire Factory. Вона базується на аналізі раніше ухвалених військових рішень та формує рекомендації на цій основі.

Fire Factory дозволяє не лише вказати наступну ціль для атаки, але й розрахувати потрібний боєкомплект та скласти графік ударів.

Обидві системи контролюють військові, які перевіряють результати та висновки, що надаються ШІ.

– Те, що раніше займало години, тепер займає хвилини і ще кілька хвилин відводиться на перевірку людиною. За тієї ж кількості людей ми робимо це набагато довше, – заявив неназваний полковник ЦАХАЛа.

За даними Bloomberg, армія Ізраїлю вже давно впроваджує штучний інтелект для виконання своїх військових операцій. Для аналізу беруть дані з безпілотників, камер відеоспостереження, супутникових знімків тощо.

Однак у виданні зазначають, що використання штучного інтелекту ізраїльськими військовими наразі не регулюється законодавством країни та на міжнародному рівні.

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Обирає ціль та складає графік авіаударів: Ізраїль впроваджує штучний інтелект у військові операції

Ізраїль, Штучний інтелект
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