Обирає ціль та складає графік авіаударів: Ізраїль впроваджує штучний інтелект у військові операції
Сили оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) почали використовувати штучний інтелект для військових операцій, зокрема, для планування авіаційних атак.
Про це пише Bloomberg з посиланням на анонімних представників ізраїльської армії.
Зазначається, що штучний інтелект обробляє великі об’єми даних. А його висновки використовують для визначення цілей, на які спрямовуються авіаудари.
Для оперативного планування атак використовують іншу модель ШІ – Fire Factory. Вона базується на аналізі раніше ухвалених військових рішень та формує рекомендації на цій основі.
Fire Factory дозволяє не лише вказати наступну ціль для атаки, але й розрахувати потрібний боєкомплект та скласти графік ударів.
Обидві системи контролюють військові, які перевіряють результати та висновки, що надаються ШІ.
– Те, що раніше займало години, тепер займає хвилини і ще кілька хвилин відводиться на перевірку людиною. За тієї ж кількості людей ми робимо це набагато довше, – заявив неназваний полковник ЦАХАЛа.
За даними Bloomberg, армія Ізраїлю вже давно впроваджує штучний інтелект для виконання своїх військових операцій. Для аналізу беруть дані з безпілотників, камер відеоспостереження, супутникових знімків тощо.
Однак у виданні зазначають, що використання штучного інтелекту ізраїльськими військовими наразі не регулюється законодавством країни та на міжнародному рівні.
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