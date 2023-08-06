В Израиле произошла стрельба: погиб офицер, нападавшего ликвидировали

В Израиле произошла стрельба, в результате чего был смертельно ранен офицер службы безопасности в Тель-Авиве. Стрелявшего мужчину ответным огнем ликвидировал другой правоохранитель, напарник погибшего офицера.

По данным издания Times of Israel, члена палестинской террористической группировки Исламский джихад застрелили местные силы безопасности.

Двое сотрудников муниципальной безопасности Тель-Авива подошли к нападавшему, которого увидели на улице, рассказал о тех событиях комиссар полиции Коби Шабтай. Один из офицеров рассказал, что он и его погибший напарник увидели того мужчину, который стоял возле бара с рюкзаком.

Правоохранитель, который ликвидировал стрелка, отметил, что этот человек не смотрел в глаза, когда они с напарником подъехали к нему на шумных мотоциклах. Он рассказали, что это стало для них подозрительным.

Офицер, которого смертельно ранили, первым успел поставить мотоцикл, однако нападавший достал из кармана пистолет и открыл огонь. Стрелок сначала не захотел отвечать на призыв правоохранителей положить оружие, поэтому второму офицеру пришлось начать стрелять в ответ.

Служба скорой помощи Magen David Adom сообщила, что 42-летний офицер Чэнь Амир получил серьезные ранения в голову. Его доставили в соседнюю больницу Ихилов, где медики констатировали его смерть.

В больнице Ихилова добавили, что его семья согласилась пожертвовать органы погибшего офицера. Правоохранитель Амир был женат, имел троих детей.

Источник: Times of Israel

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.