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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Удар по Запоріжжю і контрнаступ на Мелітопольському напрямку: 533-й день війни

Ключові події
00:17
У Мінфіні пояснили, скільки потрібно Україні для оборони на 2024 рік
Удар по Запоріжжю і контрнаступ на Мелітопольському напрямку: 533-й день війни
10 Серпня, 0:17

У Мінфіні пояснили, скільки потрібно Україні для оборони на 2024 рік

Україні потрібно хоча б $42 млрд зовнішнього фінансування від союзників у 2024 році, тобто не менше, ніж цьогоріч. Це пояснюється витратами на оборону та безпеку.

Про це заявив міністр фінансів України Сергій Марченко. За його словами, фінансування має бути таким же, як у 2023 році, оскільки витрати на оборону та безпеку не зменшаться найближчими місяцями.

Війна в Україні – день 533 – новини України під час війни онлайн

Фото: Pixabay

Війна в Україні
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Вони тримають наше небо. ППО – ця абревіатура тепер знайома кожному українцю. Вимовляючи її, ми відчуваємо повагу, безмежну вдячність і гордість. На початку російського вторгнення наші воїни, маючи у своєму арсеналі лише застарілі радянські системи, не дали окупантам захопити українське небо. А тепер ще й опанували провідні розробки армій НАТО. Від норвезьких Nasams, які блискуче проявили себе в Україні, до американських Petriot, що збивають балістичні та надзвукові ракети.

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