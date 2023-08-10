Удар по Запоріжжю і контрнаступ на Мелітопольському напрямку: 533-й день війни

10 Серпня, 0:17

У Мінфіні пояснили, скільки потрібно Україні для оборони на 2024 рік

Україні потрібно хоча б $42 млрд зовнішнього фінансування від союзників у 2024 році, тобто не менше, ніж цьогоріч. Це пояснюється витратами на оборону та безпеку.

Про це заявив міністр фінансів України Сергій Марченко. За його словами, фінансування має бути таким же, як у 2023 році, оскільки витрати на оборону та безпеку не зменшаться найближчими місяцями.