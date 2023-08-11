Удар по Запоріжжю Іскандером-К та запит Байдена на допомогу Україні: 534-й день війни

11 Серпня, 0:05

Густий і чорний дим у небі: у Московській області спалахнула пожежа

У Московській області на території Росії спалахнула масштабна пожежа. Місцеві жителі повідомляють, що у небі піднявся густий і чорний дим.

Наразі точно невідомо, де саме спалахнула пожежа та що горить, проте у мережі з’явилися перші фотографії з місця події.

За даними з неофіційних джерел, в Одинцово Московської області сильна пожежа. За попередніми даними, горить склад.