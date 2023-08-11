Удар по Запоріжжю Іскандером-К та запит Байдена на допомогу Україні: 534-й день війни
На Таврійському напрямку знищено майже 300 окупантів і 18 одиниць техніки – Тарнавський
На Таврійському напрямку атилерійські підрозділи протягом доби виконали 1678 вогневих завдань.
Про це повідомив бригадний генерал, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ Таврія Олександр Тарнавський.
За останню добу втрати ворога вбитими, пораненими та полоненими склали 279 осіб (загиблі – 73, поранені – 206).
Знищено 18 одиниць військової техніки противника.
Зокрема, 4 танки, 6 ББМ, 4 артилерійських системи та міномети,1 БпЛА, 3 одиниці автомобільної техніки.
Також було знищено 1 склад боєприпасів, 1 пункт управління БпЛА та 1 логістичний центр.
На Харківщині повітряна тривога: можливе застовування Шахедів
На Харківщині загроза застосування ворогом Шахедів.
Густий і чорний дим у небі: у Московській області спалахнула пожежа
У Московській області на території Росії спалахнула масштабна пожежа. Місцеві жителі повідомляють, що у небі піднявся густий і чорний дим.
Наразі точно невідомо, де саме спалахнула пожежа та що горить, проте у мережі з’явилися перші фотографії з місця події.
За даними з неофіційних джерел, в Одинцово Московської області сильна пожежа. За попередніми даними, горить склад.
У Вінницькій області ракетна небезпека
Повітряні сили ЗСУ повідомляють про ракетну небезпеку у Вінницькій області.
– Наполегливо прошу, до сигналу відбою перебувайте в укриттях! Не нехтуйте своєю безпекою! – пише голова Вінницької ОВА Сергій Борзов.
Українські пілоти вже давно готові розпочати навчання на винищувачах F-16. Ймовірно, тренування почнуться вже з кінця літа, – про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Про те, що Захід затягує з цим, каже і колишній верховний командувач об’єднаних сил НАТО у Європі Філіп Брідлав. За його словами, багато країн уже готові приймати наших пілотів і мають плани навчання, але саме США гальмують процес. Зволікання з винищувачами змушує Україну збавляти темпи контрнаступу, – додає Брідлав в інтерв’ю Голосу Америки.Наталя Луценко