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Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Удар по Запоріжжю Іскандером-К та запит Байдена на допомогу Україні: 534-й день війни

Удар по Запоріжжю Іскандером-К та запит Байдена на допомогу Україні: 534-й день війни
11 Серпня, 0:58

На Таврійському напрямку знищено майже 300 окупантів і 18 одиниць техніки – Тарнавський

На Таврійському напрямку атилерійські підрозділи протягом доби виконали 1678 вогневих завдань.

Про це повідомив бригадний генерал, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ Таврія Олександр Тарнавський.

За останню добу втрати ворога вбитими, пораненими та полоненими склали 279 осіб (загиблі – 73, поранені – 206).

Знищено 18 одиниць військової техніки противника.

Зокрема, 4 танки, 6 ББМ, 4 артилерійських системи та міномети,1 БпЛА, 3 одиниці автомобільної техніки.

Також було знищено 1 склад боєприпасів, 1 пункт управління БпЛА та 1 логістичний центр.

11 Серпня, 0:21

На Харківщині повітряна тривога: можливе застовування Шахедів

На Харківщині загроза застосування ворогом Шахедів.

11 Серпня, 0:05

Густий і чорний дим у небі: у Московській області спалахнула пожежа

У Московській області на території Росії спалахнула масштабна пожежа. Місцеві жителі повідомляють, що у небі піднявся густий і чорний дим.

Наразі точно невідомо, де саме спалахнула пожежа та що горить, проте у мережі з’явилися перші фотографії з місця події.

За даними з неофіційних джерел, в Одинцово Московської області сильна пожежа. За попередніми даними, горить склад.

Війна в Україні – день 534 – новини України під час війни онлайн

10 Серпня, 23:59

У Вінницькій області ракетна небезпека

Повітряні сили ЗСУ повідомляють про ракетну небезпеку у Вінницькій області.

– Наполегливо прошу, до сигналу відбою перебувайте в укриттях!  Не нехтуйте своєю безпекою! – пише голова Вінницької ОВА Сергій Борзов.

Війна в Україні, Російська агресія
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Навчання пілотів на F-16: чому досі не почалася підготовка і хто гальмує процес

Українські пілоти вже давно готові розпочати навчання на винищувачах F-16. Ймовірно, тренування почнуться вже з кінця літа, – про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Про те, що Захід затягує з цим, каже і колишній верховний командувач об’єднаних сил НАТО у Європі Філіп Брідлав. За його словами, багато країн уже готові приймати наших пілотів і мають плани навчання, але саме США гальмують процес. Зволікання з винищувачами змушує Україну збавляти темпи контрнаступу, – додає Брідлав в інтерв’ю Голосу Америки.

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