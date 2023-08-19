У Києві в районі кільцевої дороги пролунали вибухи: що відомо
У Києві у Святошинському районі пролунав потужний вибух. Повітряну тривогу у столиці не оголошували.
За словами мера Києва Віталія Кличка, вибух стався в районі кільцевої дороги, там вирує пожежа.
– Пожеж у промзоні на ділянці, що перебуває на балансі області. Всі служби на місці. Інформація про постраждалих наразі не надходила, – сказав Кличко.
Що саме спричинило вибухи, наразі не повідомляють.
Фото очевидців
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