Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
У Львові побили трансгендерну військову, яка приїхала на похорон матері: омбудсмен відреагував на інцидент
Загадкова загибель двох 12-річних дівчат у Києві. Діти випали з багатоповерхівки
Житель Київщини зґвалтував 4-річну дитину, справу передали до суду
На карті тривог у Миколаївській області зʼявилася радіаційна загроза: в чому причина
Вікна у квартирах затряслися: у Севастополі пролунали вибухи
Надзвичайні події Терміново
Терміново
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

У Києві в районі кільцевої дороги пролунали вибухи: що відомо

У Києві в районі кільцевої дороги пролунали вибухи: що відомо

У Києві у Святошинському районі пролунав потужний вибух. Повітряну тривогу у столиці не оголошували.

За словами мера Києва Віталія Кличка, вибух стався в районі кільцевої дороги, там вирує пожежа.

– Пожеж у промзоні на ділянці, що перебуває на балансі області. Всі служби на місці. Інформація про постраждалих наразі не надходила, – сказав Кличко.

Що саме спричинило вибухи, наразі не повідомляють.

Фото очевидців

Вибух, Київ
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Вночі РФ обстріляла Краматорськ: зруйновано цех машинобудівного заводу
Краматорськ
Херсон і Токарівку зранку обстріляли окупанти, є жертва
обстріл Херсону
Уночі в Сімферополі та Перевальному були гучні вибухи
У Києві в районі кільцевої дороги пролунали вибухи: що відомо
У Биківні неможливо у стислі терміни побудувати військове меморіальне кладовище
Заповідник Биківнянські могили
В Енергодарі на нараді окупантів пролунав вибух: госпіталізовано керівників МВС РФ
У Києві в районі кільцевої дороги пролунали вибухи: що відомо
Ігри
Відео
Здобутки є щодня: як українські мінометники нищать ворога на Сході

Одним із найгарячіших на Східному фронті залишається Бахмутський напрямок. Українські військовослужбовці тиснуть ворога по обидві сторони Бахмута і той відступає. Найтяжче на полі бою піхотинцям, але завдяки злагодженій роботі аеророзвідки та мінометників, піхоті зачищати щойно звільнені території в рази легше.

Владислав Круглов
Чорноморські ігри 2023: чим запам’ятався фестиваль у Києві та хто переміг
Чорноморські Ігри 2023
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (18.08.2023)
У Києві в районі кільцевої дороги пролунали вибухи: що відомо
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:00 (18.08.2023)
У Києві в районі кільцевої дороги пролунали вибухи: що відомо
Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:30 (18.08.2023)
У Києві в районі кільцевої дороги пролунали вибухи: що відомо
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь