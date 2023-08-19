Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
Во Львове избили трансгендерную военную, которая приехала на похороны матери: омбудсмен отреагировал на инцидент
Загадочная гибель двух 12-летних девочек в Киеве. Дети выпали из многоэтажки
Житель Киевщины изнасиловал 4-летнего ребенка, дело передали в суд
На карте тревог в Николаевской области появилась радиационная угроза: в чем причина
Окна в квартирах затряслись: в Севастополе раздались взрывы
Происшествия Срочно
Срочно
Марта Бондаренко, редактор ленты

В Киеве в районе кольцевой дороги прогремели взрывы: что известно

В Киеве в районе кольцевой дороги прогремели взрывы: что известно

В Киеве в Святошинском районе прогремел мощный взрыв. Воздушную тревогу в столице не объявляли.

По словам мэра Киева Виталия Кличко, взрыв произошел в районе кольцевой дороги, там бушует пожар.

— Пожар в промзоне на участке, находящемся на балансе области. Все службы на месте. Информация о пострадавших пока еще не поступала, — сказал Кличко.

Что именно вызвало взрывы, пока не сообщается.

Фото очевидцев

Взрыв, Київ
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Ночью РФ обстреляла Краматорск: разрушен цех машиностроительного завода
Краматорськ
Херсон и Токаревку утром обстреляли оккупанты, есть жертва
обстріл Херсону
Ночью в Симферополе и Перевальном были громкие взрывы
В Киеве в районе кольцевой дороги прогремели взрывы: что известно
В Быковне невозможно в сжатые сроки построить военное мемориальное кладбище
Заповідник Биківнянські могили
В Энергодаре на совещании оккупантов прогремел взрыв: госпитализированы руководители МВД РФ
В Киеве в районе кольцевой дороги прогремели взрывы: что известно
Игры
Видео
Достижения есть каждый день: как украинские минометчики уничтожают врага на Востоке

Одним из самых горячих на Восточном фронте остаетсе Бахмутское направление. Украинские военнослужащие давят врага по обе стороны Бахмута и тот отступает. Тяжелее всего на поле боя пехотинцам, но благодаря слаженной работе аэроразведки и минометчиков, пехоте зачищать только что освобожденные территории в разы легче.

Владислав Круглов
Черноморские игры 2023: чем запомнился фестиваль в Киеве и кто победил
Чорноморські Ігри 2023
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:30 (18.08.2023)
В Киеве в районе кольцевой дороги прогремели взрывы: что известно
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:00 (18.08.2023)
В Киеве в районе кольцевой дороги прогремели взрывы: что известно
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 10:30 (18.08.2023)
В Киеве в районе кольцевой дороги прогремели взрывы: что известно
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь