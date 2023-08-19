В Киеве в районе кольцевой дороги прогремели взрывы: что известно
В Киеве в Святошинском районе прогремел мощный взрыв. Воздушную тревогу в столице не объявляли.
По словам мэра Киева Виталия Кличко, взрыв произошел в районе кольцевой дороги, там бушует пожар.
— Пожар в промзоне на участке, находящемся на балансе области. Все службы на месте. Информация о пострадавших пока еще не поступала, — сказал Кличко.
Что именно вызвало взрывы, пока не сообщается.
Фото очевидцев
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