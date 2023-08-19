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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Уночі РФ обстріляла Краматорськ: зруйновано цех машинобудівного заводу

Краматорськ

Вночі росіяни поцілили у Новокраматорський машинобудівний завод.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

На території заводу зруйновано один із цехів.

На щастя, минулося без постраждалих.

краматорськ
краматорськ
краматорськ
краматорськ

Увечері 14 серпня росіяни атакували Краматорськ. Ворог застосував зенітно-ракетний комплекс С-300. Снаряди влучили у складські приміщення з продуктами.

Тоді під завалами опинилися двоє вантажників, тіло одного з них згодом деблокували рятувальники.

Фото: Павло Кириленко

Війна в Україні, Вибух, Краматорськ
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