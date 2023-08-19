Уночі РФ обстріляла Краматорськ: зруйновано цех машинобудівного заводу
Вночі росіяни поцілили у Новокраматорський машинобудівний завод.
Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
На території заводу зруйновано один із цехів.
На щастя, минулося без постраждалих.
Увечері 14 серпня росіяни атакували Краматорськ. Ворог застосував зенітно-ракетний комплекс С-300. Снаряди влучили у складські приміщення з продуктами.
Тоді під завалами опинилися двоє вантажників, тіло одного з них згодом деблокували рятувальники.
Фото: Павло Кириленко
Одним із найгарячіших на Східному фронті залишається Бахмутський напрямок. Українські військовослужбовці тиснуть ворога по обидві сторони Бахмута – і той відступає. Найтяжче на полі бою піхотинцям, але завдяки злагодженій роботі аеророзвідки та мінометників, піхоті зачищати щойно звільнені території в рази легше.Владислав Круглов