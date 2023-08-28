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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

РФ обстріляла Садове Херсонської області: є загибла, ще одна людина у важкому стані

РФ обстріляла Садове Херсонської області: є загибла, ще одна людина у важкому стані

Внаслідок ворожої атаки по селу Садове Херсонської області постраждали двоє місцевих жителів. Ворожі снаряди вдарили по житловому будинку.

Про це повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація. За даними ОВА, близько 10:40 російські загарбники випустили снаряди по житловому будинку.

За уточненою інформацією, від отриманих травм на місці загинула 63-річна жінка, яка під час атаки перебувала на подвірʼї.

Водночас до лікарні госпіталізували 58-річного чоловіка з пораненням живота та ноги. В ОВА зазначають, що його стан – тяжкий.

У Херсонській обласній прокуратурі додали, що пошкоджено приватні будинки, лінії електропередач і газогін.

Наразі розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України).

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Фото: Херсонська обласна прокуратура

Війна в Україні, Вибух, Смерть, Україна-Росія, Херсонська область, Херсонщина
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