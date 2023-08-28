РФ поцілила в промисловий об’єкт Полтавщини – ОВА

28 серпня російські війська атакували Полтавську область.

Керівник обласної військової адміністрації Дмитро Лунін повідомляє про влучання в промисловий обʼєкт.

Інформація про постраждалих уточнюється.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 551-шу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Дмитро Лунін

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