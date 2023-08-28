Тетяна Забожко, редакторка стрічки
РФ поцілила в промисловий об’єкт Полтавщини – ОВА
28 серпня російські війська атакували Полтавську область.
Керівник обласної військової адміністрації Дмитро Лунін повідомляє про влучання в промисловий обʼєкт.
Інформація про постраждалих уточнюється.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 551-шу добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Джерело: Дмитро Лунін
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