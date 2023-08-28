Тетяна Забожко, редакторка стрічки
В Армянську пролунав потужний вибух
Після шостої ранку 28 серпня в районі Армянська в поки що окупованому Криму прогримів потужний вибух.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
Окупанти на ситуацію поки не реагували.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 551-шу добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Джерело: Крымский ветер
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Відео