Просування ЗСУ біля Новопрокопівки, Малої Токмачки та Очеретуватого: 551-й день війни

На проведення виборів під час війни в Україні потрібно кошти, які ніхто не забиратиме з потреб армії, а у кредит їх також не робитимуть, заявив президент Володимир Зеленський.

– Моя відповідь дуже проста. Якщо наш парламентарій готовий, то чому ні? Тоді нам потрібні зміни до законодавства. Зробити це швидко. Якщо, як я сказав йому, ви готові мені дати 5 млрд, бо я не людина, яка займається бруківкою, і не зможу просто забрати з бюджету.

Мені здається, саме така сума потрібна для виборів у звичайний час, а у воєнний – я не знаю, яка це сума. Проводити в кредит вибори я не буду, забирати гроші від зброї і давати їх на вибори теж не буду, – розповів Зеленський.