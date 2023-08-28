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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Просування ЗСУ біля Новопрокопівки, Малої Токмачки та Очеретуватого: 551-й день війни

Ключові події
01:27
Зеленський пояснив, чи можливі вибори в Україні під час війни
01:23
Як могла статися катастрофа, в якій загинули троє пілотів: пояснення авіаексперта
00:46
США планують передати ЗСУ касетні боєприпаси для артилерії
Просування ЗСУ біля Новопрокопівки, Малої Токмачки та Очеретуватого: 551-й день війни
28 Серпня, 1:27

Зеленський пояснив, чи можливі вибори в Україні під час війни

На проведення виборів під час війни в Україні потрібно кошти, які ніхто не забиратиме з потреб армії, а у кредит їх також не робитимуть, заявив президент Володимир Зеленський.

– Моя відповідь дуже проста. Якщо наш парламентарій готовий, то чому ні? Тоді нам потрібні зміни до законодавства. Зробити це швидко. Якщо, як я сказав йому, ви готові мені дати 5 млрд, бо я не людина, яка займається бруківкою, і не зможу просто забрати з бюджету.

Мені здається, саме така сума потрібна для виборів у звичайний час, а у воєнний – я не знаю, яка це сума. Проводити в кредит вибори я не буду, забирати гроші від зброї і давати їх на вибори теж не буду, – розповів Зеленський.

28 Серпня, 1:23

Як могла статися катастрофа, в якій загинули троє пілотів: пояснення авіаексперта

Стало відомо, що могло стати причиною авіакатастрофи у Житомирській області, під час якої загинули три українські пілоти. Серед них – В’ячеслав Мінка, Сергій Проказін та Андрій Пільщиков (Джус).

Провідний науковий співробітник НАУ та авіаексперт Валерій Романенко пояснив, чому найімовірніше це могла бути помилка пілота, а також з яких причин вони не могли катапультуватися.

– Тут помилка пілота – це єдиний варіант. Якщо літаки зіткнулися в повітрі, не може йтися про те, щоб були якісь технічні несправжності. Помилка пілотів. Вони відпрацьовували якісь складні маневри, десь не розрахували, і сталося те, що сталося. Тут немає якихось варіантів, а лише помилка пілота.

авіакатастрофа на Житомирщині 25 серпня 2023

Фото: Офіс генпрокурора

28 Серпня, 0:46

США планують передати ЗСУ касетні боєприпаси для артилерії

Команда президента США Джо Байдена вважає, що бойові дії в Україні можуть продовжитися у 2024 році. Наразі готово декілька нових варіантів підтримки для Києва.

Серед всіх пропозицій найбільшою підтримкою користується ідея надання Україні касетних боєприпасів, які можна запускати з РСЗВ і завдати глибоких ударів.

Крім того, у Вашингтоні також прагнуть обговорити створення сил майбутнього, які змогли б стримати Росію.

Війна в Україні – день 551 – новини України під час війни онлайн

Фото: Генштаб ЗСУ

Війна в Україні
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