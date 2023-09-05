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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Під Мелітополем від вибухів аж двигтіла земля: що відомо про “бавовну” на ТОТ

Вибух
Фото: Depositphotos

У районі селища Веселе, що на тимчасово окупованій території (ТОТ) Запорізької області, вибухи не вщухали із 21:00 4 вересня.

Про це вранці 5 вересня повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

За його словами, у населеному пункті було настільки гучно, що жителі селища відчували двигтіння землі.

Звуки вибухів чули й люди, що живуть на північному сході Мелітополя (50 км від Веселого. – Ред.).

Веселе Запорізької області

Фото: Іван Федоров

– Окупанти “глибокого тилу” перейшли від літньої “бавовни” на осінню. Чекаємо на подробиці, – зазначає Іван Федоров.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 559-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Іван Федоров

Війна в Україні, Вибух, Запорізька область, Мелітополь, Російська агресія, РФ
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Уроки в метро та бомбосховищах: як почався новий навчальний рік в Україні

Українські школярі цього року вчитимуться у трьох форматах: очному, дистанційному чи змішаному. Більшість шкіл винесла це питання на розсуд батьків. Вони здебільшого хочуть, щоб діти навчалися за партами, але це залежить від наявності укриттів та їхньої місткості. Чверть шкіл не мають бомбосховищ. Водночас за парти зможуть сісти тільки 65% дітей. Регіони, які постійно страждають від російських обстрілів, до офлайн-навчання не повернуться.

Тетяна Наконечна
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