Під Мелітополем від вибухів аж двигтіла земля: що відомо про “бавовну” на ТОТ

У районі селища Веселе, що на тимчасово окупованій території (ТОТ) Запорізької області, вибухи не вщухали із 21:00 4 вересня.

Про це вранці 5 вересня повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

За його словами, у населеному пункті було настільки гучно, що жителі селища відчували двигтіння землі.

Звуки вибухів чули й люди, що живуть на північному сході Мелітополя (50 км від Веселого. – Ред.).

– Окупанти “глибокого тилу” перейшли від літньої “бавовни” на осінню. Чекаємо на подробиці, – зазначає Іван Федоров.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 559-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Іван Федоров

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