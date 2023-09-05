Під Мелітополем від вибухів аж двигтіла земля: що відомо про “бавовну” на ТОТ
У районі селища Веселе, що на тимчасово окупованій території (ТОТ) Запорізької області, вибухи не вщухали із 21:00 4 вересня.
Про це вранці 5 вересня повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.
За його словами, у населеному пункті було настільки гучно, що жителі селища відчували двигтіння землі.
Звуки вибухів чули й люди, що живуть на північному сході Мелітополя (50 км від Веселого. – Ред.).
– Окупанти “глибокого тилу” перейшли від літньої “бавовни” на осінню. Чекаємо на подробиці, – зазначає Іван Федоров.
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За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Джерело: Іван Федоров
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