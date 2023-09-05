Обстріл Сумської області й візит Зеленського на Донбас: 559-й день війни
Кулеба висміяв диванних експертів, які критикують “повільний” контрнаступ
Тези про нібито повільний контрнаступ Сил оборони України просувають деякі іноземні видання і так звані диванні експерти, а не міністри країн-партнерів, які розуміються на всіх тонкощах звільнення територій.
Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у відповідь на запитання, чи цікавилися у нього за дипломатичним столом, коли ЗСУ звільнять ті чи інші населені пункти.
– Коли ми говоримо з міністрами, які отримують офіційну інформацію від військових, розвідки, глибинну і комплексну інформацію, то ні в кого немає претензій щодо поступу українського контрнаступу. Ніхто не запитує: а чого так повільно? – звернув увагу Кулеба.
РФ атакувала прикордонні населені пункти Сумської області – ОВА
Протягом дня російські війська здійснили 18 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 119 вибухів.
За даними Сумської ОВА, обстрілів зазнали Білопільська, Краснопільська, Хотинська, Середино-Будська, Дружбівська, Свеська, Зноб-Новгородська, Есманська, Новослобідська громади.
Лінія оборони окупантів може мати мережу підземних тунелів
На другій лінії оборони російських окупантів щільність мінних полів менша, ніж на першій, що була прорвана ЗСУ на півдні країни, і вона може мати мережу підземних тунелів.
Про це заявив речник об’єднаного прес-центру сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун.
Офіцер зазначив, що ця друга оборонна лінія ворога досить сильна, оскільки російські військові для робіт та заходів щодо окопування тут мали понад рік.
Українські школярі цього року вчитимуться у трьох форматах: очному, дистанційному чи змішаному. Більшість шкіл винесла це питання на розсуд батьків. Вони здебільшого хочуть, щоб діти навчалися за партами, але це залежить від наявності укриттів та їхньої місткості. Чверть шкіл не мають бомбосховищ. Водночас за парти зможуть сісти тільки 65% дітей. Регіони, які постійно страждають від російських обстрілів, до офлайн-навчання не повернуться.Тетяна Наконечна