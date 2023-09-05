Обстріл Сумської області й візит Зеленського на Донбас: 559-й день війни

5 Вересня, 0:58

Кулеба висміяв диванних експертів, які критикують “повільний” контрнаступ

Тези про нібито повільний контрнаступ Сил оборони України просувають деякі іноземні видання і так звані диванні експерти, а не міністри країн-партнерів, які розуміються на всіх тонкощах звільнення територій.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у відповідь на запитання, чи цікавилися у нього за дипломатичним столом, коли ЗСУ звільнять ті чи інші населені пункти.