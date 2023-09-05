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Татьяна Забожко, редактор ленты

Под Мелитополем от взрывов дрожала земля: что известно о “бавовне” на ВОТ

Вибух
Фото: Depositphotos

В районе поселка Веселое, что на временно оккупированной территории (ВОТ) Запорожской области, взрывы не утихали с 21:00 4 сентября.

Об этом утром 5 сентября сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

По его словам, в населенном пункте было настолько громко, что жители поселка ощущали дрожание земли.

Звуки взрывов слышали и люди, живущие на северо-востоке Мелитополя (50 км от Веселого. – Ред.).

Веселе Запорізької області

Фото: Иван Федоров

– Оккупанты “глубокого тыла” перешли с летней “бавовны” на осеннюю. Ждем подробностей, – отмечает Иван Федоров.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 559-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Иван Федоров

Война в Украине, Взрыв, Запорожская область, Мелітополь, Російська агресія, РФ
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Украинские школьники в этом году будут учиться в трех форматах: очном, дистанционном или смешанном. Большинство школ вынесло этот вопрос по усмотрению родителей. Они в большинстве своем хотят, чтобы дети учились за партами, но это зависит от наличия укрытий и их вместимости. У четверти школ нет бомбоубежищ. В то же время, за парты смогут сесть только 65% детей. Регионы, постоянно страдающие от российских обстрелов, к офлайн-учебе не вернутся.

Татьяна Наконечная
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