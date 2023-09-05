Под Мелитополем от взрывов дрожала земля: что известно о “бавовне” на ВОТ
В районе поселка Веселое, что на временно оккупированной территории (ВОТ) Запорожской области, взрывы не утихали с 21:00 4 сентября.
Об этом утром 5 сентября сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.
По его словам, в населенном пункте было настолько громко, что жители поселка ощущали дрожание земли.
Звуки взрывов слышали и люди, живущие на северо-востоке Мелитополя (50 км от Веселого. – Ред.).
– Оккупанты “глубокого тыла” перешли с летней “бавовны” на осеннюю. Ждем подробностей, – отмечает Иван Федоров.
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Источник: Иван Федоров
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