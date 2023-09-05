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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Окупанти після вибухів під Москвою почали ловити БпЛА над Кримом

БПЛА безпілотник
Фото: Depositphotos

5 вересня, після того, як безпілотники нібито завершили атакувати підступи до Москви, окупанти поскаржилися на дрон над тичасово захопленим Кримом.

БпЛА російські загарбники нібито традиційно знищили.

Нагадаємо, що вранці 5 вересня з різних напрямків до російської столиці летіли три безпілотники.

Їх, як переконують у Міноборони РФ, успішно ліквідували над територією Калузької, Московської та Тверської областей.

Однак згодом росЗМІ почали повідомляти, що уламки дрона впали на територію Редкінського дослідного заводу у Тверській області (завод є виробником хімічної продукції для підприємств авіаційної та космічної промисловості. – Ред.).

Після вибуху фрагменти дрона виявили поряд зі складом легкозаймистих рідин, який нібито орендує інженерно-мастильна компанія.

Було пошкоджено, запевняють росЗМІ, порожню цистерну, а також вікна сусідньої будівлі.

Сповістити про руйнування довелося й меру Москви Сергію Собяніну, після того, як жителі Павлівської Слободи Істринського району Московської області повідомили про потужну пожежу після вибуху вранці 5 вересня.

Мер Москви зрештою уточнив, що уламки пошкодили побутовий об’єкт в Істринському районі.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 559-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Міноборони Росії

Безпілотники, Війна в Україні, Дрони, Крим, Російська агресія, РФ
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