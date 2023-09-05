Окупанти після вибухів під Москвою почали ловити БпЛА над Кримом
5 вересня, після того, як безпілотники нібито завершили атакувати підступи до Москви, окупанти поскаржилися на дрон над тичасово захопленим Кримом.
БпЛА російські загарбники нібито традиційно знищили.
Нагадаємо, що вранці 5 вересня з різних напрямків до російської столиці летіли три безпілотники.
Їх, як переконують у Міноборони РФ, успішно ліквідували над територією Калузької, Московської та Тверської областей.
Однак згодом росЗМІ почали повідомляти, що уламки дрона впали на територію Редкінського дослідного заводу у Тверській області (завод є виробником хімічної продукції для підприємств авіаційної та космічної промисловості. – Ред.).
Після вибуху фрагменти дрона виявили поряд зі складом легкозаймистих рідин, який нібито орендує інженерно-мастильна компанія.
Було пошкоджено, запевняють росЗМІ, порожню цистерну, а також вікна сусідньої будівлі.
Сповістити про руйнування довелося й меру Москви Сергію Собяніну, після того, як жителі Павлівської Слободи Істринського району Московської області повідомили про потужну пожежу після вибуху вранці 5 вересня.
Мер Москви зрештою уточнив, що уламки пошкодили побутовий об’єкт в Істринському районі.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 559-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Джерело: Міноборони Росії
Завантаження
Українські школярі цього року вчитимуться у трьох форматах: очному, дистанційному чи змішаному. Більшість шкіл винесла це питання на розсуд батьків. Вони здебільшого хочуть, щоб діти навчалися за партами, але це залежить від наявності укриттів та їхньої місткості. Чверть шкіл не мають бомбосховищ. Водночас за парти зможуть сісти тільки 65% дітей. Регіони, які постійно страждають від російських обстрілів, до офлайн-навчання не повернуться.Тетяна Наконечна