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Валерій Савицький, редактор стрічки

Активність ворожих Ту-95 і кандидатура нового очільника Міноборони: 560-й день війни

560-й день війни
6 Вересня, 0:43

У Збройних силах анонсували хороші новини з фронту для українців

Начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш заявив, що незабаром на українців чекають хороші новини щодо просування українських військових на Сході.

Він зазначив, що в його зоні відповідальності тривають дуже інтенсивні напружені бої, ворог використовує всю доступну номенклатуру своєї артилерії, також застосовує тактичну армійську авіацію. Однак попри це, зазначив Євлаш, “досить скоро ви побачите досить позитивні результати, що приємно здивують українців і будуть дуже болючими для ворога”.

6 Вересня, 0:40

США попередили КНДР про наслідки через поставки зброї Росії

Радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван заявив, що Північна Корея “заплатить ціну”, якщо надасть Росії зброю для війни проти України. Він також зазначив, що дискусії між Москвою та Пхеньяном “активно просуваються”, і росіяни “надали їм підвищену інтенсивність”.

Водночас, заступник речника Держдепартаменту США Ведант Патель закликав КНДР припинити переговори й дотримуватися публічного зобов’язання не надавати та не продавати зброю Росії.

Заяви пролунали після того, як американська розвідка отримала інформацію, що Росія та КНДР ведуть переговори про угоди з постачань зброї.

6 Вересня, 0:28

В Росії на зліт пішла тактична авіація: куди рухаються літаки

Моніторингові Telegram-канали повідомляють про активність ворожої тактичної авіації.

За даними оглядачів, з російських аеродромів (переважно з аеродрому Оленья в Мурманській області) злетіли п’ять Ту-95мс.

Станом на 00:15 стратегічні бомбардувальники рухаються у південно-східному напрямку.

Експерти вказують, що в разі пуску розрахунковий час підльоту ракет РФ з потенційних пускових рубежів:

— акваторія Каспійського моря, 03:30 — 04:00;

— район Енгельсу, 02:30 — 03:00.

Фахівці не виключають передислокація авіації РФ на аеродром базування Енгельс чи інші зміни.

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