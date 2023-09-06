Активність ворожих Ту-95 і кандидатура нового очільника Міноборони: 560-й день війни

6 Вересня, 0:40

США попередили КНДР про наслідки через поставки зброї Росії

Радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван заявив, що Північна Корея “заплатить ціну”, якщо надасть Росії зброю для війни проти України. Він також зазначив, що дискусії між Москвою та Пхеньяном “активно просуваються”, і росіяни “надали їм підвищену інтенсивність”.

Водночас, заступник речника Держдепартаменту США Ведант Патель закликав КНДР припинити переговори й дотримуватися публічного зобов’язання не надавати та не продавати зброю Росії.

Заяви пролунали після того, як американська розвідка отримала інформацію, що Росія та КНДР ведуть переговори про угоди з постачань зброї.