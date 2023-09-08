Нічна атака БпЛА і новий пакет допомоги від США: 562-й день війни

Про це заявив прем’єр-міністр країни Ніколай Денков, повідомляє Novinite.

Очільник уряду наголосив, що Болгарія має розвивати свої військово-морські сили, щоб вони були достатньо підготовлені для захисту держави.

– Наразі ми не бачимо прямої загрози болгарським портам, але на силу відповідають силою. Саме тому ми почали купувати ракети для берегової охорони, щоб ніхто не наважився наблизитися до наших чорноморських міст, – сказав він, нагадавши про ракетні удари з боку РФ по Варні у 1915 році, здійснені з води.

За словами Денкова, національний інтерес Болгарії полягає в тому, щоб лінія фронту та агресор в особі Росії були якнайдалі від кордонів країни.

Це також сприяло тому, що Болгарія всіляко підтримує Україну.

– Російські політики неодноразово говорили, що після України на черзі балтійські республіки та Молдова. Настав час, щоб болгарські громадяни розплющили очі на те, що є агресор, який хоче відновити імперський вплив, – наголосив Денков.