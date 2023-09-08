Нічна атака БпЛА і новий пакет допомоги від США: 562-й день війни
На Одещині ракетна небезпека та загроза атаки ракетами з боку РФ
В Одеській області існує ракетна небезпека, повідомили у Повітряних силах.
Також військові додали, що групи ударних БпЛА наближаються до гирла Дунаю.
Через загрозу, що надходить від РФ у Чорному морі, Болгарія посилить берегову охорону ракетами
Болгарія почала озброювати берегову охорону ракетами через загрози, які Росія створює у Чорному морі.
Наші Сили оборони продовжують витісняти окупанта – бригада Нацгвардії Азов показала свою роботу на фронті. 23 серпня вони провели ретельно сплановану операцію під керівництвом легендарного командира Дениса Прокопенка (Редіса), який повернувся до лав рідної бригади після російського полону та тривалого перебування у Туреччині.Наталія Кулик