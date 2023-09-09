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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Знайшли у водоймі з зав’язаними руками: в Україні загинув доброволець з Британії

Джордан Чедвік

В Україні загинув солдат британської армії Джордан Чедвік, який вирушив на війну на боці українських сил добровольцем. Його знайшли у мертвим у водоймі зі зв’язаними за спиною руками.

Загибель британця підтвердили у Міністерстві закордонних справ Великої Британії.

31-річний Джордан Чедвік, родом з Бернлі в Ланкаширі, раніше служив у Шотландській гвардії у 2011-2015 роках. Добровольцем в Україну він вирушив у жовтні 2022 року.

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— Його пристрасть підтримувати свободу і допомагати іншим своїми навичками змусила його покинути Велику Британію і поїхати в Україну на початку жовтня 2022 року, – розповіла його матір Бренда.

Газета The Guardian пише, що матір Чедвіка сповістили про його смерть 26 червня. Його тіло репатріювали на батьківщину 7 серпня.

— Хоча ми надзвичайно пишаємося його непохитною мужністю та стійкістю, його смерть нас спустошила. Неможливо знайти слів, щоб описати втрату такого короткого життя. Син, брат, онук, племінник і дядько, якого безмежно любили, – розповіла пані Чедвік BBC.

У лютому відбудеться судовий розгляд, на якому встановлюватимуть, як загинув британський доброволець.

Видання зазначає, що Чедвік станом на 9 вересня останній громадянин Великої Британії, про загибель якого під час бойових дій в Україні відомо.

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Фото: Бренда Чедвік

Джерело: The Guardian, Sky News
Війна в Україні, Велика Британія, Смерть
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