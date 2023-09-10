Обстріл Херсонщини Росією та підготовка США до поставок ATACMS: 564-й день війни
У Полтавській області існує ракетна небезпека
У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що в Полтавській області існує ракетна небезпека.
Ворожі БпЛА летять до Житомирської області
Ворожі ударні БпЛА наближаються до Житомирської області, повідомили у Повітряних силах.
У разі оголошення повітряної тривоги у ЗСУ закликали прямувати в укриття.
Ворожі дрони летять у напрямку Лубен та Миргорода – Повітряні сили
Ворожі безпілотники прямують в напрямку Лубнів та Миргорода Полтавської області, повідомили військові.
Загроза від дронів РФ у Полтавській області – ПС ЗСУ
Згідно з попередженням Повітряних сил ЗСУ, в Полтавській області існує загроза застосування ворогом ударних БпЛА.
Військові закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та прямувати в укриття.
Летять БпЛА РФ: у Київській області повітряна тривога
Група ударних БпЛА наближається до Київської області, повідомили у Повітряних силах ЗСУ.
Паралельно із цим в регіоні була оголошена повітряна тривога.
За даними моніторингових спільнот, ворожі безпілотники прямують в бік Києва.
Наші Сили оборони продовжують витісняти окупанта – бригада Нацгвардії Азов показала свою роботу на фронті. 23 серпня вони провели ретельно сплановану операцію під керівництвом легендарного командира Дениса Прокопенка (Редіса), який повернувся до лав рідної бригади після російського полону та тривалого перебування у Туреччині.Наталія Кулик