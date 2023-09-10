Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
Призов медиків: кого з жінок мобілізують та як це відбуватиметься
Внаслідок удару по ринку у Костянтинівці загинуло подружжя: дві доньки залишилися без батьків
Терміново
РФ зруйнувала адмінбудівлю поліції в Кривому Розі: є загиблий, постраждалих – 73
Знайшли у водоймі з зав’язаними руками: в Україні загинув доброволець з Британії
Австрія відмовилася екстрадувати українських чоловіків-ухилянтів – ЗМІ
Україна Live
Live
Ілля Нежигай, редактор стрічки

Обстріл Херсонщини Росією та підготовка США до поставок ATACMS: 564-й день війни

Обстріл Херсонщини Росією та підготовка США до поставок ATACMS: 564-й день війни
10 Вересня, 0:52

У Полтавській області існує ракетна небезпека

У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що в Полтавській області існує ракетна небезпека.

10 Вересня, 0:51

Ворожі БпЛА летять до Житомирської області

Ворожі ударні БпЛА наближаються до Житомирської області, повідомили у Повітряних силах.

У разі оголошення повітряної тривоги у ЗСУ закликали прямувати в укриття.

10 Вересня, 0:35

Ворожі дрони летять у напрямку Лубен та Миргорода – Повітряні сили

Ворожі безпілотники прямують в напрямку Лубнів та Миргорода Полтавської області, повідомили військові.

10 Вересня, 0:17

Загроза від дронів РФ у Полтавській області – ПС ЗСУ

Згідно з попередженням Повітряних сил ЗСУ, в Полтавській області існує загроза застосування ворогом ударних БпЛА.

Військові закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та прямувати в укриття.

10 Вересня, 0:06

Летять БпЛА РФ: у Київській області повітряна тривога

Група ударних БпЛА наближається до Київської області, повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Паралельно із цим в регіоні була оголошена повітряна тривога.

За даними моніторингових спільнот, ворожі безпілотники прямують в бік Києва.

Війна в Україні
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Популярні
Онлайн-карта бойових дій в Україні: де точаться бої на 09.09.2023
DeepStateMap
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза ракетного удару
карта повітряних тривог онлайн
Обмежена придатність до служби: що це означає під час воєнного стану
Обстріл Херсонщини Росією та підготовка США до поставок ATACMS: 564-й день війни
Дальність стрільби до 2 600 км: що відомо про крилаті ракети Калібр
Крилата ракета Калібр
Фінансова допомога ВПО від NRC: хто та як зможе отримати
Гроші
Ігри
Відео
Повернення легенди: командир Азову Денис Прокопенко знову керує операціями на фронті

Наші Сили оборони продовжують витісняти окупанта – бригада Нацгвардії Азов показала свою роботу на фронті. 23 серпня вони провели ретельно сплановану операцію під керівництвом легендарного командира Дениса Прокопенка (Редіса), який повернувся до лав рідної бригади після російського полону та тривалого перебування у Туреччині.

Наталія Кулик
Найпотужніша зброя їде до України: що відомо про снаряди зі збідненим ураном
Обстріл Херсонщини Росією та підготовка США до поставок ATACMS: 564-й день війни
Нові правила для ФОП: кого стосується та за що штрафуватимуть
Обстріл Херсонщини Росією та підготовка США до поставок ATACMS: 564-й день війни
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (08.09.2023)
Обстріл Херсонщини Росією та підготовка США до поставок ATACMS: 564-й день війни
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:00 (08.09.2023)
Обстріл Херсонщини Росією та підготовка США до поставок ATACMS: 564-й день війни
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь