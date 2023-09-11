Атака ударних дронів на Півночі України і обстріли Херсонщини: 565-й день війни

В умовах повномасштабної агресії на виснаження РФ проти України необхідна міцна підтримка союзників і партнерів. Саме Україна взяла на свій народ основний тягар розпочатої війни.

– У мене є інтуїція. Я читаю, чую і бачу вираз їхніх очей. Мені кажуть: ми завжди будемо з тобою. Але ж я бачу, що насправді – це не так, – пояснив президент України Володимир Зеленський.