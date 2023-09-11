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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Атака ударних дронів на Півночі України і обстріли Херсонщини: 565-й день війни

Ключові події
00:46
Якщо партнери не підтримають Україну, то допоможуть РФ перемогти – Зеленський
00:17
На Півночі України – відбій загрози БПЛА
00:06
У Чернігівській і Сумській областях загроза застосування дронів РФ
00:01
Зеленський пояснив, чи Україна готова до тривалої війни з РФ
Атака ударних дронів на Півночі України і обстріли Херсонщини: 565-й день війни
11 Вересня, 0:46

Якщо партнери не підтримають Україну, то допоможуть РФ перемогти – Зеленський

В умовах повномасштабної агресії на виснаження РФ проти України необхідна міцна підтримка союзників і партнерів. Саме Україна взяла на свій народ основний тягар розпочатої війни.

– У мене є інтуїція. Я читаю, чую і бачу вираз їхніх очей. Мені кажуть: ми завжди будемо з тобою. Але ж я бачу, що насправді – це не так, – пояснив президент України Володимир Зеленський.

Володимир Зеленський

Фото: Офіс президента

11 Вересня, 0:17

На Півночі України – відбій загрози БПЛА

У Чернігівській і Сумській областях – відбій загрози ударних дронів, повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Війна в Україні – день 565 – новини України під час війни онлайн

11 Вересня, 0:06

У Чернігівській і Сумській областях загроза застосування дронів РФ

Група ударних дронів перебувають у Чернігівській і Сумській областях. Ворожі безпілотники рухаються у західному напрямку, повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Українські захисники попереджають, що можливе поширення повітряних тривог за вектором переміщення ударних дронів.

Війна в Україні – день 565 – новини України під час війни онлайн

11 Вересня, 0:01

Зеленський пояснив, чи Україна готова до тривалої війни з РФ

Президент України Володимир Зеленський готується до тривалої війни з Росією. Однак глава держави вважає, що російський диктатор Володимир Путін програє, бо РФ стала дуже крихкою.

Зеленський Путін

Війна в Україні
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Повернення легенди: командир Азову Денис Прокопенко знову керує операціями на фронті

Наші Сили оборони продовжують витісняти окупанта – бригада Нацгвардії Азов показала свою роботу на фронті. 23 серпня вони провели ретельно сплановану операцію під керівництвом легендарного командира Дениса Прокопенка (Редіса), який повернувся до лав рідної бригади після російського полону та тривалого перебування у Туреччині.

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