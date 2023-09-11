Атака ударних дронів на Півночі України і обстріли Херсонщини: 565-й день війни
Якщо партнери не підтримають Україну, то допоможуть РФ перемогти – Зеленський
В умовах повномасштабної агресії на виснаження РФ проти України необхідна міцна підтримка союзників і партнерів. Саме Україна взяла на свій народ основний тягар розпочатої війни.
– У мене є інтуїція. Я читаю, чую і бачу вираз їхніх очей. Мені кажуть: ми завжди будемо з тобою. Але ж я бачу, що насправді – це не так, – пояснив президент України Володимир Зеленський.
На Півночі України – відбій загрози БПЛА
У Чернігівській і Сумській областях загроза застосування дронів РФ
Зеленський пояснив, чи Україна готова до тривалої війни з РФ
Президент України Володимир Зеленський готується до тривалої війни з Росією. Однак глава держави вважає, що російський диктатор Володимир Путін програє, бо РФ стала дуже крихкою.
Наші Сили оборони продовжують витісняти окупанта – бригада Нацгвардії Азов показала свою роботу на фронті. 23 серпня вони провели ретельно сплановану операцію під керівництвом легендарного командира Дениса Прокопенка (Редіса), який повернувся до лав рідної бригади після російського полону та тривалого перебування у Туреччині.Наталія Кулик