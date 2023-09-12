На Херсонщині судитимуть колишнього патрульного-колаборанта
У Херсонській області судитимуть колишнього патрульного поліцейського, який став колаборантом і допомагав російським окупантам у регіоні.
За даними Херсонської обласної прокуратури, влітку 2022 року чоловік пішов на “службу” до окупантів.
Він обійняв посаду “тимчасового виконувача обов’язків командира комендантського взводу” в незаконно створеному правоохоронному органі Скадовського районного відділу поліції ГУ МВС Херсонської області.
На цій посаді він виконував вказівки окупаційної влади, забезпечуючи функціонування псевдоправоохоронного органу.
До суду скерували обвинувальний акт проти колишнього патрульного поліцейського за фактом колабораційної діяльності (ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України). Колишнього правоохоронця судитимуть заочно у Великоолександрівському районному суді.
Джерело: Херсонська обласна прокуратура
Фото: Херсонська обласна прокуратура
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