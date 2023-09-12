На Херсонщині судитимуть колишнього патрульного-колаборанта

У Херсонській області судитимуть колишнього патрульного поліцейського, який став колаборантом і допомагав російським окупантам у регіоні.

За даними Херсонської обласної прокуратури, влітку 2022 року чоловік пішов на “службу” до окупантів.

Він обійняв посаду “тимчасового виконувача обов’язків командира комендантського взводу” в незаконно створеному правоохоронному органі Скадовського районного відділу поліції ГУ МВС Херсонської області.

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На цій посаді він виконував вказівки окупаційної влади, забезпечуючи функціонування псевдоправоохоронного органу.

До суду скерували обвинувальний акт проти колишнього патрульного поліцейського за фактом колабораційної діяльності (ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України). Колишнього правоохоронця судитимуть заочно у Великоолександрівському районному суді.

Джерело: Херсонська обласна прокуратура

Фото: Херсонська обласна прокуратура

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