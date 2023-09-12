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Юлия Захарченко, редактор ленты

В Херсонской области будут судить бывшего патрульного-коллаборанта

В Херсонской области будут судить бывшего патрульного-коллаборанта

В Херсонской области будут судить бывшего патрульного полицейского, который стал коллаборантом и помогал российским оккупантам в регионе.

По данным Херсонской областной прокуратуры, летом 2022 года мужчина пошел на “службу” к оккупантам.

Он занял должность “временно исполняющего обязанности командира комендантского взвода” в незаконно созданном правоохранительном органе Скадовского районного отдела полиции ГУ МВД Херсонской области.

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На этой должности он выполнял указания оккупационных властей, обеспечивая функционирование псевдоправоохранительного органа.

В суд направили обвинительный акт против бывшего патрульного полицейского по факту коллаборационной деятельности (ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины). Бывшего правоохранителя будут судить заочно в Великоалександровском районном суде.

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Источник: Херсонская областная прокуратура

Фото: Херсонская областная прокуратура

Война в Украине, Новости Херсона, Суд, Херсонская область
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