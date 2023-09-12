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Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Обстріл Нікополя та повернення “вишек Бойка”: 566-й день війни

Обстріл Нікополя та повернення “вишек Бойка”: 566-й день війни
12 Вересня, 0:21

На Сумщині РФ обстріляла 10 громад за день – ОВА

Російська армія протягом дня 11 вересня обстріляла 10 прикордонних громад Сумщини, травмований чоловік.

Про це в Telegram повідомляє Сумська ОВА.

Протягом дня росіяни здійснили 25 обстрілів прикордоння. Зафіксовано 122 вибухи. Обстрілів зазнали Краснопільська, Юнаківська, Хотінська, Великописарівська, Есманська, Білопільська, Зноб-Новгородська, Середино-Будська, Путивльська, Миколаївська громади.

Війна в Україні, Російська агресія
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Повернення легенди: командир Азову Денис Прокопенко знову керує операціями на фронті

Наші Сили оборони продовжують витісняти окупанта – бригада Нацгвардії Азов показала свою роботу на фронті. 23 серпня вони провели ретельно сплановану операцію під керівництвом легендарного командира Дениса Прокопенка (Редіса), який повернувся до лав рідної бригади після російського полону та тривалого перебування у Туреччині.

Наталія Кулик
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