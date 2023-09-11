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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

СБУ затримала у Києві нацгвардійця-перевертня, який готував нові удари РФ по столичних ТЕЦ

СБУ затримала у Києві нацгвардійця-перевертня, який готував нові удари РФ по столичних ТЕЦ
Фото: СБУ

У Києві Служба безпеки затримала ще одного агента ФСБ, який займався підготовкою нових повітряних атак Росії по об’єктах критичної інфраструктури столиці. 

Про це повідомляють у пресслужбі відомства. 

Зрадником є контрактник однієї з військових частин Національної гвардії, якого російська спецслужба дистанційно завербувала у січні цього року. 

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– Щоб залучити військового до негласної співпраці, ФСБ залучила свого резидента (керівника агентурної групи). Ним виявився колишній військовослужбовець Нацгвардії, який звільнився зі служби за станом здоров’я та виїхав до однієї з європейських країн. Там він розпочав працювати на ФСБ, – йдеться у повідомленні. 

Як з’ясували слідчі, перебуваючи за межами України, резидент давав вказівки своєму агенту у Києві. Зокрема, попросив збирати геолокації теплових електростанцій у столиці. 

Також ворога цікавили відомості щодо технічного стану енергооб’єктів та рівня їхнього захисту підрозділами Сил оборони. Усю отриману інформацію російський агент направляв резиденту через месенджер у вигляді фотографій з описанням системи охорони. 

За кожне виконане завдання обидва фігуранти отримували від свого куратора з ФСБ від $100 до $1 тис. Сума залежала від складності проведеної роботи і важливості здобутої інформації. 

– За наявними даними, розвідувальні відомості потрібні були окупантам для підготовки до нових повітряних ударів по Києву на період холодів, – зазначають у відомстві. 

Співробітники СБУ затримали російського агента у результаті багатоетапної спецоперації під час виконання ним ворожого завдання. 

СБУ затримала у Києві нацгвардійця-перевертня, який готував нові удари РФ по столичних ТЕЦ

Фото: СБУ

Під час обшуків за місцем його проживання у Києві виявлено комп’ютерну техніку та мобільний телефон із доказами розвідувально-підривної діяльності на користь РФ.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили обом фігурантам про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 111 ККУ (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб).

Затриманий агент ФСБ перебуває під вартою. Зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі.

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Джерело: СБУ
агенти Кремля, Війна в Україні, Київ, Ракетні удари Росії, Російська агресія, СБУ, ФСБ
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