СБУ затримала у Києві нацгвардійця-перевертня, який готував нові удари РФ по столичних ТЕЦ
У Києві Служба безпеки затримала ще одного агента ФСБ, який займався підготовкою нових повітряних атак Росії по об’єктах критичної інфраструктури столиці.
Про це повідомляють у пресслужбі відомства.
Зрадником є контрактник однієї з військових частин Національної гвардії, якого російська спецслужба дистанційно завербувала у січні цього року.
– Щоб залучити військового до негласної співпраці, ФСБ залучила свого резидента (керівника агентурної групи). Ним виявився колишній військовослужбовець Нацгвардії, який звільнився зі служби за станом здоров’я та виїхав до однієї з європейських країн. Там він розпочав працювати на ФСБ, – йдеться у повідомленні.
Як з’ясували слідчі, перебуваючи за межами України, резидент давав вказівки своєму агенту у Києві. Зокрема, попросив збирати геолокації теплових електростанцій у столиці.
Також ворога цікавили відомості щодо технічного стану енергооб’єктів та рівня їхнього захисту підрозділами Сил оборони. Усю отриману інформацію російський агент направляв резиденту через месенджер у вигляді фотографій з описанням системи охорони.
За кожне виконане завдання обидва фігуранти отримували від свого куратора з ФСБ від $100 до $1 тис. Сума залежала від складності проведеної роботи і важливості здобутої інформації.
– За наявними даними, розвідувальні відомості потрібні були окупантам для підготовки до нових повітряних ударів по Києву на період холодів, – зазначають у відомстві.
Співробітники СБУ затримали російського агента у результаті багатоетапної спецоперації під час виконання ним ворожого завдання.
Під час обшуків за місцем його проживання у Києві виявлено комп’ютерну техніку та мобільний телефон із доказами розвідувально-підривної діяльності на користь РФ.
Наразі слідчі Служби безпеки повідомили обом фігурантам про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 111 ККУ (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб).
Затриманий агент ФСБ перебуває під вартою. Зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі.
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Наші Сили оборони продовжують витісняти окупанта – бригада Нацгвардії Азов показала свою роботу на фронті. 23 серпня вони провели ретельно сплановану операцію під керівництвом легендарного командира Дениса Прокопенка (Редіса), який повернувся до лав рідної бригади після російського полону та тривалого перебування у Туреччині.Наталія Кулик