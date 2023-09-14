В Україні стався землетрус
У четвер, 14 вересня, у Закарпатській області стався землетрус магнітудою 2,0 за шкалою Ріхтера.
Про це повідомили у Головному центрі спеціального контролю.
Відомо, що землетрус зафіксували сьогодні об 11:52. Його епіцентр був розташований на відстані 6 км на схід від міста Виноградів – на глибині 5 км.
– За класифікацією землетрусів належить до невідчутних. Цей землетрус не несе загрози для населення та об’єктів критичної інфраструктури України, – йдеться у повідомленні.
Спеціалісти наголошують, що востаннє землетрус на Закарпатті був зареєстрований 15 серпня 2023 року з магнітудою 2,2.
Нагадаємо, що 24 серпня близько 22:30 Головний центр спеціального контролю зареєстрував землетрус магнітудою 1,6 (за шкалою Ріхтера) в районі села Балківці Дністровського району Чернівецької області.
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