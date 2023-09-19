Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
Розтрощені авто та багато “швидких”: на виїзді з Києва сталася масштабна ДТП
Терміново
РФ атакувала Львів дронами Shahed. Є влучання у промислові склади, є поранений та загиблий
Терміново
На Хмельниччині уламки ракет впали на колію та територію підприємства
Під час виконання бойового завдання загинув боксер Андрій Огородник
ТЦК матимуть мобільні військовозобов’язаних: у Раді зареєстровано закон про е-реєстр
Надзвичайні події
Юлія Соколова, редакторка стрічки

У ТЦК на Львівщині військовий з пістолетом жорстоко побив чоловіка: ДБР почало розслідування

Побиття чоловіка в ТЦК Самбора
Фото: УНІАН

У мережу потрапив відеозапис, на якому чоловік у військовій формі жорстоко б’є людину в приміщенні ТЦК на Львівщині. У Державному бюро розслідувань уже відкрили провадження за цим фактом.

Що відомо про інцидент та реакцію на нього – далі в матеріалі.

Побиття у ТЦК Самбора

Зараз дивляться

Як зазначили у ДБР, за попередніми даними інцидент стався сьогодні, 19 вересня, у приміщенні територіального центру комплектування та соцпідтримки міста Самбір (Львівська область).

На відео, яке з’явилося в мережі, ймовірно військовий неодноразово б’є по обличчю, голові та тулубу якогось чоловіка, вимагає від нього піднятися, тягне за одяг, погрожує пістолетом. Він обзиває чоловіка “твариною”. Процес побиття супроводжується погрозами і лайкою.

– Ти не людина… У багажник, поїхали, закопаю – ніхто не знайде, і шукати не буде, – каже чоловік у формі, постійно розмахуючи зброєю.

На відео присутній ще один чоловік у військовій формі, який спостерігає за процесом, не намагаючись зупинити побиття. Відеозапис, імовірно, зробив інший чоловік, утримуваний у ТЦК (військкоматі).

В іншому ролику побитий чоловік каже, що його звати Вадим і він родом із Харкова. Він стверджує, що в ТЦК його утримують уже шість діб, а коли відпустять – невідомо.

Чоловік закликає допомогти йому, заявивши: Виручайте, вбивають. На його тілі видно кров. Інші деталі інциденту наразі невідомі.

Реакція військкомату та ДБР

У Львівському обласному ТЦК підтвердили достовірність відео “інциденту між військовослужбовцями та цивільною особою”. Обставини зараз з’ясовують, призначено службову перевірку.

– На відео видно лише частину події, тож що саме відбулося в тій ситуації і що передувало діям військовослужбовців, з’ясовується, – наголосили в ТЦК.

На час службової перевірки військовослужбовці, які брали участь у побитті, відсторонені від виконання обовʼязків.

Водночас працівники ДБР розпочали розслідування інциденту на підставі відео, на якому “двоє військових знущаються з чоловіка та погрожують йому зброєю”.

Кримінальне провадження відкрили за фактом порушення статутних правил, взаємовідносин між військовослужбовцями із застосуванням зброї (ч. 3 ст. 406 КК України).

Працівники ДБР встановлюють усі обставини інциденту в Самбірському ТЦК.

Читайте також
Від бійок зі стріляниною до рейдів. Резонансні вручення повісток в Україні та що зміниться після перевірки ТЦК
У ТЦК на Львівщині військовий з пістолетом жорстоко побив чоловіка: ДБР почало розслідування

Джерело: ДБР
військкомат, військовослужбовці, ДБР, Львівська область, Побиття, Розслідування
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Атака дронами по Львову: поліція показала перші кадри після обстрілу
влучання у Львові
”Важкі діагнози” для ухилянтів: затримано заступника військкому в Херсоні та голову ВЛК на Прикарпатті
У ТЦК на Львівщині військовий з пістолетом жорстоко побив чоловіка: ДБР почало розслідування
Виплати за поранення 2023: що передбачено та як отримати
У ТЦК на Львівщині військовий з пістолетом жорстоко побив чоловіка: ДБР почало розслідування
Українські військові мають право на підйомну допомогу: що вона передбачає та як отримати
Гроші, гривня, виплати, доплати, гривня
Україні вдалося повернути тіла ще 51 загиблого захисника
Кладовище для ЗСУ

Завантаження

Ігри
Відео
Розпад РФ гарантовано: аналітики назвали головні сценарії розвитку подій

Ядерна війна, навала мігрантів та загроза з боку Китаю — це далеко не всі причини, чому Захід боїться розпаду Росії. Натомість для України збереження держави-агресора в її нинішньому вигляді з жагою вбивати та імперськими амбіціями означає постійну загрозу. Навіть після повернення до кордонів 1991 року.

Поліна Спасенко
Постійні тортури та погрози: історія британця, що пережив російський полон
У ТЦК на Львівщині військовий з пістолетом жорстоко побив чоловіка: ДБР почало розслідування
Бензину немає, дизелю – теж: яка ситуація з пальним у Росії
У ТЦК на Львівщині військовий з пістолетом жорстоко побив чоловіка: ДБР почало розслідування
Приліт у Харкові 18.09.2023 | Зеленські у США | Новини Факти ICTV за 19.09.2023
У ТЦК на Львівщині військовий з пістолетом жорстоко побив чоловіка: ДБР почало розслідування
Обстріл Харкова 18.09.2023: окупанти вдарили по центру! Новини Факти ICTV за 18.09.2023
У ТЦК на Львівщині військовий з пістолетом жорстоко побив чоловіка: ДБР почало розслідування
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь