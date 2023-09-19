У ТЦК на Львівщині військовий з пістолетом жорстоко побив чоловіка: ДБР почало розслідування

У мережу потрапив відеозапис, на якому чоловік у військовій формі жорстоко б’є людину в приміщенні ТЦК на Львівщині. У Державному бюро розслідувань уже відкрили провадження за цим фактом.

Що відомо про інцидент та реакцію на нього – далі в матеріалі.

Побиття у ТЦК Самбора

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Як зазначили у ДБР, за попередніми даними інцидент стався сьогодні, 19 вересня, у приміщенні територіального центру комплектування та соцпідтримки міста Самбір (Львівська область).

На відео, яке з’явилося в мережі, ймовірно військовий неодноразово б’є по обличчю, голові та тулубу якогось чоловіка, вимагає від нього піднятися, тягне за одяг, погрожує пістолетом. Він обзиває чоловіка “твариною”. Процес побиття супроводжується погрозами і лайкою.

– Ти не людина… У багажник, поїхали, закопаю – ніхто не знайде, і шукати не буде, – каже чоловік у формі, постійно розмахуючи зброєю.

На відео присутній ще один чоловік у військовій формі, який спостерігає за процесом, не намагаючись зупинити побиття. Відеозапис, імовірно, зробив інший чоловік, утримуваний у ТЦК (військкоматі).

В іншому ролику побитий чоловік каже, що його звати Вадим і він родом із Харкова. Він стверджує, що в ТЦК його утримують уже шість діб, а коли відпустять – невідомо.

Чоловік закликає допомогти йому, заявивши: Виручайте, вбивають. На його тілі видно кров. Інші деталі інциденту наразі невідомі.

Реакція військкомату та ДБР

У Львівському обласному ТЦК підтвердили достовірність відео “інциденту між військовослужбовцями та цивільною особою”. Обставини зараз з’ясовують, призначено службову перевірку.

– На відео видно лише частину події, тож що саме відбулося в тій ситуації і що передувало діям військовослужбовців, з’ясовується, – наголосили в ТЦК.

На час службової перевірки військовослужбовці, які брали участь у побитті, відсторонені від виконання обовʼязків.

Водночас працівники ДБР розпочали розслідування інциденту на підставі відео, на якому “двоє військових знущаються з чоловіка та погрожують йому зброєю”.

Кримінальне провадження відкрили за фактом порушення статутних правил, взаємовідносин між військовослужбовцями із застосуванням зброї (ч. 3 ст. 406 КК України).

Працівники ДБР встановлюють усі обставини інциденту в Самбірському ТЦК.

Джерело : ДБР

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