Від бійок зі стріляниною до рейдів. Резонансні вручення повісток в Україні та що зміниться після перевірки ТЦК

Після резонансного викриття колишнього одеського військкома Євгена Борисова, якого підозрюють у збагаченні на сотні мільйонів гривень під час війни, в Україні розпочалася масова перевірка ТЦК і військкомів. Які вже є результати, до яких змін це має призвести, а також про резонансні вручення повісток – читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Резонансні повістки

У Березівці Одеської області територіальний центр комплектування та соціальної підтримки схвалив мобілізацію 29-річного чоловіка, який був інвалідом з дитинства. Він помер внаслідок нападу епілепсії після того, як приїхав до військової частини.

Відомо, що чоловік пройшов медкомісію за дві години та опинився у військовій частині.

Ввечері того ж дня у призовника погіршилося самопочуття. На ранковому строю у нього стався епілептичний напад, після чого він знепритомнів. Ввечері стався ще один напад, після чого чоловік помер.

Ще один резонансний випадок вручення повісток спостерігався в Одесі. У мережі після публікації відео про “пакування” чоловіка посеред вулиці, вибухнув скандал.

На відео можна було побачити, як люди у військовій формі затримують невідомого чоловіка та силоміць саджають в автомобіль, а потім їдуть.

Як з’ясувалося пізніше, чоловік, отримавши зауваження від представників Нацгвардії, “увійшов у конфлікт, відверто провокуючи військових”, через що ті й застосували силу. В ТЦК визнали перевищення повноважень.

Негідний приклад поводження з військовозобов’язаними трапився і під Одесою.

Там співробітник військкомату відкрив стрілянину під час вручення повістки. Через це було відкрите кримінальне провадження.

Також у соцмережах ширився відеозапис, на якому у місті Деражня Хмельницької області працівники ТЦК увірвалися до будинку місцевого жителя, намагаючись вручити йому повістку.

Працівники військкомату заявили, що нібито мають право заходити до приватних домівок без дозволу. Це обурило чоловіка. Він почав знімати дії військкомів на відео та намагався їх вигнати, а вони погрожували, що зламають йому ногу.

Не оминув скандал із врученням повісток і Львів. Там стався конфлікт між чоловіком та працівниками територіального центру комплектування (ТЦК).

Також у Дніпрі на пляжі біля кар’єру на ж/м Червоний камінь військові “ловили” чоловіка . У соцмережі з’явилося відповідне відео. Авторка запису стверджує, що шість чоловіків у військовій формі намагалися наздогнати хлопця, оточили його з усіх боків, а потім пролунав одиничний постріл, який чутно на відео. Після цього чоловіка стали бити. Поліція розпочала перевірку, чи дійсно це були співробітники ТЦК.

Але часто резонансні вручення повісток у містах України є наслідком російської ІПСО (інформаційної-психологічної операції). Так, російські медіа та проросійські Telegram-канали використовують тематику вручення повісток в Україні для створення негативного контенту.

Зокрема, поширювалось фото нібито “дошки пошани”, на якій розміщують результати вручення повісток. У дописах стверджували, що нібито працівники одного з ТЦК і соціальної підтримки у Миколаєві у такий спосіб змагаються за відпочинок на вихідних у котеджі. Проте не знайдено жодних доказів, що це фото має стосунок до Миколаєва та місцевих центрів. Миколаївський обласний ТЦК і СП також заперечив можливість проведення таких “змагань” серед працівників. І це лише один з випадків прояву російської ІПСО.

Який зараз стан із перевіркою ТЦК і воєнкомів

Міноборони отримало понад 2,3 тис. скарг на роботу військкоматів. Крім того, було розпочато 102 перевірки, пов’язані з керівниками ТЦК та соціальної підтримки.

Наразі ДБР розслідує понад 110 кримінальних проваджень щодо зловживань військкомів – посадовців територіальних центрів комплектування та соцпідтримки.

– Мотивом “популярних” правопорушень посадовців військкоматів стає власна нажива, заради якої вони нехтують як совістю, так і відповідальністю за долю країни, – наголосили у відомстві.

У ДБР також назвали 10 резонансних випадків зловживань, викритих останнім часом:

У Запоріжжі військком організував схему збагачення для своїх підлеглих

На Закарпатті військовий комісар змушував солдатів будувати йому будинок

На Київщині посадовець територіального центру комплектування за гроші допомагав ухилянтам виїжджати за кордон

У Полтавській області військком жорстоко побив свого підлеглого

Колишнього голову Одеського обласного ТЦК Євгена Борисова підозрюють у збагаченні

На Рівненщині керівник обласного військкомату побив військовослужбовця

У Черкаській області працівник військкомату за $10 тис. “відмазував” чоловіків від служби в армії.

У Вінницькому центрі комплектування видавали підроблені документи для ухилення від військової служби. Вартість “послуги” становила від $3 до $6 тис.

У Краматорському районі діяв механізм видання фіктивних документів для перетину державного кордону. До схеми причетний військком із Донеччини.

У Чернівцях за $3 тис. видавали довідки про відстрочку від мобілізації.

Що зміниться після перевірки ТЦК і воєнкомів

11 серпня президент Володимир Зеленський за підсумками засідання РНБО оголосив, що в Україні звільнять всіх обласних військкомів (керівників ТЦК обласного рівня).

Замість них призначать людей, які пройшли війну і нетерпимі до корупції. Списки вже складено.

– Наші рішення. Звільняємо всіх обласних військкомів. Керувати цією системою мають люди, які точно знають, що таке війна, та чому цинізм і хабарництво під час війни – це державна зрада, – заявив президент.

У свою чергу представник президента у Верховній Раді Федір Веніславський заявив, що процес очищення територіальних центрів комплектування і соцпідтримки (колишніх військкоматів) розпочнеться з обласного рівня, проте ним не обмежиться. Він пояснив, що першими очищуватимуть обласний рівень, оскільки саме там, “як свідчить практика та повідомлення до комітету ВР, найбільший рівень зловживань”.

– Малоймовірно, що без відома вищого керівництва хтось дозволяв собі якісь масові можливості забезпечити ухилення від призову на військову службу за мобілізацією. Тому почнемо з обласного рівня, – зазначив Веніславський.

Він розповів, що після першого й основного рівня очищення ТЦК і військкоматів трансформацію нижчих ланок здійснюватимуть уже нові керівники області. Веніславський висловив сподівання, що вони “точно забезпечать повне очищення всіх територіальних центрів від тих, хто намагається використати службове становище проти інтересів держави для особистого збагачення”.

Веніславський зауважив, що ТЦК мають дуже розгалужену структуру, тому не можна звільняти одночасно всіх військкомів, оскільки це ускладнить процес мобілізації в Україні.

Україна працює над цифровізацією роботи ТЦК і СП, заявив заступник міністра оборони України Олександр Павлюк.

Водночас планується підписання спільних наказів, щоб реєстр резервістів працював разом з державним. Павлюк запевняє, що тоді можна буде відстежити рух кожного військовозобов’язаного.

– Також спостерігається спільна робота серед міністерств. Ми підписуємо спільні накази з вісьмома міністерствами для того, щоб наш реєстр резервістів, який буде введений, працював із державним реєстром. Тоді ми будемо бачити кожного зобов’язаного та його рух, і буде тяжко зробити якісь незаконні кроки. Так зможемо мінімізувати в цьому напрямку всі корупційні ризики, просто виводячи людський фактор з цього напрямку. Ми зараз звернулися до Офісу, щоб максимально залучити військові адміністрації та керівництво ОТГ до мобілізації. Вони за законом зобов’язані разом із ТЦК займатися цими процесами займатися. Наприклад, давати відстрочку чи знімати людину з обліку повинна комісія під керівництвом, наприклад, глави військової адміністрації. Це буде комплексне рішення, не однієї людини, тоді очікується мінімальний ризик корупційних складових, – вважає він.

Крім того, з 1 серпня 2023 року в Україні дещо змінилися правила мобілізації – з’явилися нові види повісток, умови бронювання працівників тощо.

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