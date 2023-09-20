Усе в диму: між Севастополем та Інкерманом лунають вибухи

Удень 20 вересня в поки що окупованому Криму між Севастополем та Інкерманом лунають вибухи.

Місцеві повідомляють про димову завісу між цими населеними пунктами та скаржаться на їдкий запах пластмаси.

Так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв переконує, що в районі акваторії Севастопольської бухти використовуються табельні засоби аерозольного маскування.

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– Нагадую, що запах неприємний, але це абсолютно безпечно, – заявляє Михайло Развожаєв.

Так званий губернатор Севастополя додає, що в селищі Кача та в селі Верхньосадове нібито впали збиті силами російської протиповітряної оборони безпілотники.

І там, і там, запевняє Михайло Развожаєв, загорілася трава. Постраждалих, традиційно, немає.

Однак люди під Сімферополем зафільмували, як на південь летіли ракети.

Ці кадри неабияк розлютили так званого радника гауляйтера Криму Олега Крючкова.

Той пригрозив, що оприлюднені кадри прольоту ракет чи безпілотників розцінюватимуться як коригування роботи авіації.

Джерело: Крымский ветер

Фото: Крымский ветер

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