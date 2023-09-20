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Ілля Нежигай, редактор стрічки

Підсумки Рамштайну та виступ Зеленського в Генасамблеї ООН: 574-й день війни

Підсумки Рамштайну та виступ Зеленського в Генасамблеї ООН: 574-й день війни
20 Вересня, 1:30

Зеленський та Нетаньягу зустрілись у Нью-Йорку

Президент Володимир Зеленський провів переговори з премʼєром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу.

Вони обговорили теми щодо співпраці, зокрема в цивільній обороні.

– Поінформував про удари РФ іранськими дронами по наших містах, портах, критичній інфраструктурі. Поділяємо занепокоєння зростанням військової співпраці РФ та Ірану, – заявив Володимир Зеленський.

20 Вересня, 1:14

Загроза атаки дронів ще у двох областях – ПС ЗСУ

У Дніпропетровській та Запорізькій областях існує загроза застосування ударних БпЛА, повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

20 Вересня, 0:48

Росія випустила дві групи БпЛА Shahed – Повітряні сили ЗСУ

У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що перша група безпілотників Шахед на півночі Полтавщини, рухається у південно-західному напрямку, але зазначили, що курс може змінюватись.

– Друга група ворожих БпЛА заходить у повітряний простір України на Сумщині з Курської області, РФ, – додали військові.

У ПС ЗСУ закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги при їх наявності.

20 Вересня, 0:24

Час не на боці Кремля, Путін втрачає час і друзів – глава МЗС Британії

Міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі, виступаючи в Раді з міжнародних відносин у Нью-Йорку з доповіддю про війну в Україні, заявив, що:

– Путін вважав, що зможе пересидіти Україну і пересидіти друзів України в усьому світі. Він помилявся. Тому що час не на боці Росії… У російській системі з’являються тріщини, і чим довше триватиме цей конфлікт, тим більше ці тріщини будуть пробиватися крізь систему. Путін боїться масової мобілізації. Коло його друзів, як усередині Росії, так і за кордоном, скорочується, – сказав він.

Глава МЗС Британії заявив, що світ повинен “голосно і чітко дати зрозуміти, що у нас є рішучість, що у нас є стратегічне терпіння, що ми будемо чинити правильно, поки все не буде вирішено”.

– Бо якщо ми цього не зробимо, то запросимо всередину подальшу агресію… Україна не здасться, Велика Британія не кине її… Позиція Великої Британії рішуча, – додав він.

Війна в Україні
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