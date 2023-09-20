Підсумки Рамштайну та виступ Зеленського в Генасамблеї ООН: 574-й день війни
Зеленський та Нетаньягу зустрілись у Нью-Йорку
Президент Володимир Зеленський провів переговори з премʼєром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу.
Вони обговорили теми щодо співпраці, зокрема в цивільній обороні.
– Поінформував про удари РФ іранськими дронами по наших містах, портах, критичній інфраструктурі. Поділяємо занепокоєння зростанням військової співпраці РФ та Ірану, – заявив Володимир Зеленський.
Focused talks with @netanyahu on our cooperation, including in civil defense area.
I informed him about Russian strikes on our cities, ports, and critical infrastructure using Iranian drones.
We share concern about the increasing military cooperation between Russia and Iran. pic.twitter.com/ZPDILqkaIw
— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 19, 2023
Загроза атаки дронів ще у двох областях – ПС ЗСУ
У Дніпропетровській та Запорізькій областях існує загроза застосування ударних БпЛА, повідомили у Повітряних силах ЗСУ.
Росія випустила дві групи БпЛА Shahed – Повітряні сили ЗСУ
У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що перша група безпілотників Шахед на півночі Полтавщини, рухається у південно-західному напрямку, але зазначили, що курс може змінюватись.
– Друга група ворожих БпЛА заходить у повітряний простір України на Сумщині з Курської області, РФ, – додали військові.
У ПС ЗСУ закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги при їх наявності.
Час не на боці Кремля, Путін втрачає час і друзів – глава МЗС Британії
Міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі, виступаючи в Раді з міжнародних відносин у Нью-Йорку з доповіддю про війну в Україні, заявив, що:
– Путін вважав, що зможе пересидіти Україну і пересидіти друзів України в усьому світі. Він помилявся. Тому що час не на боці Росії… У російській системі з’являються тріщини, і чим довше триватиме цей конфлікт, тим більше ці тріщини будуть пробиватися крізь систему. Путін боїться масової мобілізації. Коло його друзів, як усередині Росії, так і за кордоном, скорочується, – сказав він.
Глава МЗС Британії заявив, що світ повинен “голосно і чітко дати зрозуміти, що у нас є рішучість, що у нас є стратегічне терпіння, що ми будемо чинити правильно, поки все не буде вирішено”.
– Бо якщо ми цього не зробимо, то запросимо всередину подальшу агресію… Україна не здасться, Велика Британія не кине її… Позиція Великої Британії рішуча, – додав він.
Ядерна війна, навала мігрантів та загроза з боку Китаю — це далеко не всі причини, чому Захід боїться розпаду Росії. Натомість для України збереження держави-агресора в її нинішньому вигляді з жагою вбивати та імперськими амбіціями означає постійну загрозу. Навіть після повернення до кордонів 1991 року.Поліна Спасенко