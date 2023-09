Підсумки Рамштайну та виступ Зеленського в Генасамблеї ООН: 574-й день війни

Президент Володимир Зеленський провів переговори з премʼєром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу.

Вони обговорили теми щодо співпраці, зокрема в цивільній обороні.

– Поінформував про удари РФ іранськими дронами по наших містах, портах, критичній інфраструктурі. Поділяємо занепокоєння зростанням військової співпраці РФ та Ірану, – заявив Володимир Зеленський.

Focused talks with @netanyahu on our cooperation, including in civil defense area.

I informed him about Russian strikes on our cities, ports, and critical infrastructure using Iranian drones.

We share concern about the increasing military cooperation between Russia and Iran. pic.twitter.com/ZPDILqkaIw

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 19, 2023