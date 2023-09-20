Підсумки Рамштайну та виступ Зеленського в Генасамблеї ООН: 574-й день війни

20 Вересня, 0:24

Час не на боці Кремля, Путін втрачає час і друзів – глава МЗС Британії

Міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі, виступаючи в Раді з міжнародних відносин у Нью-Йорку з доповіддю про війну в Україні, заявив, що:

– Путін вважав, що зможе пересидіти Україну і пересидіти друзів України в усьому світі. Він помилявся. Тому що час не на боці Росії… У російській системі з’являються тріщини, і чим довше триватиме цей конфлікт, тим більше ці тріщини будуть пробиватися крізь систему. Путін боїться масової мобілізації. Коло його друзів, як усередині Росії, так і за кордоном, скорочується, – сказав він.

Глава МЗС Британії заявив, що світ повинен “голосно і чітко дати зрозуміти, що у нас є рішучість, що у нас є стратегічне терпіння, що ми будемо чинити правильно, поки все не буде вирішено”.

– Бо якщо ми цього не зробимо, то запросимо всередину подальшу агресію… Україна не здасться, Велика Британія не кине її… Позиція Великої Британії рішуча, – додав він.