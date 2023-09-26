Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
У центрі Івано-Франківська сталася масова бійка: поліція затримала деяких учасників
Вибрався з Азовсталі та пройшов 200 км пішки: військовий розповів, як врятувався від полону
Удар по морвокзалу, готелю та зерносховищу Одеси: під завалами знайшли тіла двох людей
Мілевського ушпиталили до лікарні, він у важкому стані – що відомо
Елла Лібанова назвала чисельність населення України у 2023 році і яким воно буде в 2033-му
Надзвичайні події
Юлія Соколова, редакторка стрічки

У напрямку Черкас летять Шахеди: працює ППО

Дрони Shahed
Фото: Факти ICTV

У ніч на вівторок, 26 вересня, війська РФ атакували територію України дронами-камікадзе Шахед (Shahed). Безпілотники, зокрема летять у напрямку Черкас.

Начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець повідомив, що в регіоні працюють сили протиповітряної оборони.

Він попередив місцевих мешканців про підвищену загрозу.

Зараз дивляться

– Підвищена небезпека. Загроза застосування ворогом ударних БпЛА. В області працює ППО, – наголосив Табурець.

У Повітряних силах ЗСУ попередили про атаку Шахедів з боку Чорного моря. Зазначається, що дрони прямують “у напрямку Черкас”.

Повітряну тривогу оголосили в Черкаській, Кіровоградській, Полтавській, Миколаївській, Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Одеській областях.

Мешканців цих регіонів закликають залишатися в укриттях.

Карта повітряних тривог

Карта: alerts.in.ua

Повномасштабна війна в Україні триває вже 580-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Війна в Україні, Дрони, Черкаси
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза ракетного удару
карта повітряних тривог онлайн
Нові вибухи в Севастополі та Джанкої: 580 день війни
ЗСУ на фронті
Вечірня “бавовна”: в Севастополі та Джанкої пролунали вибухи
Вибух
У Миколаєві пролунали вибухи: мер міста повідомив про приліт
Вибух, атака дронів, ракетна атака
Блінкен про співпрацю РФ і КНДР: Стає дедалі небезпечнішою
Путін Кім чен Ин

Завантаження

Ігри
Відео
Політика
Зеленський в США: зустрічі, скандали, домовленості

Дуже важливий візит і дуже вагомі результати – так охарактеризував поїздку до Америки президент України Володимир Зеленський. Після зустрічі з Джо Байденом  і його командою, котра завершилася пізно ввечері за Київським часом, можна говорити про новий оборонний пакет на 325 мільйонів доларів – це засоби ППО, артилерія, снаряди.

Олена Фроляк
Масована АТАКА НА ОКУПОВАНИЙ Крим | Зеленський ПРИГРОЗИВ росіянам | Новини Факти ICTV за 25.09.2023
У напрямку Черкас летять Шахеди: працює ППО
ЗРАДНИКІВ знайдено й ПОКАРАНО | Параспортсмени ВИБОРЮЮТЬ ЗОЛОТО | Новини Факти ICTV за 25.09.2023
У напрямку Черкас летять Шахеди: працює ППО
ІНТЕРВ’Ю окупантів | РФ ХОЧЕ ПОМСТИ за ордер на АРЕШТ ПУТІНА | Новини Факти ICTV за 25.09.2023
У напрямку Черкас летять Шахеди: працює ППО
ПРИЛІТ в Миколаєві | Харківщина ПІД УДАРОМ | Новини Факти ICTV за 25.09.2023
У напрямку Черкас летять Шахеди: працює ППО
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь