У напрямку Черкас летять Шахеди: працює ППО

У ніч на вівторок, 26 вересня, війська РФ атакували територію України дронами-камікадзе Шахед (Shahed). Безпілотники, зокрема летять у напрямку Черкас.

Начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець повідомив, що в регіоні працюють сили протиповітряної оборони.

Він попередив місцевих мешканців про підвищену загрозу.

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– Підвищена небезпека. Загроза застосування ворогом ударних БпЛА. В області працює ППО, – наголосив Табурець.

У Повітряних силах ЗСУ попередили про атаку Шахедів з боку Чорного моря. Зазначається, що дрони прямують “у напрямку Черкас”.

Повітряну тривогу оголосили в Черкаській, Кіровоградській, Полтавській, Миколаївській, Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Одеській областях.

Мешканців цих регіонів закликають залишатися в укриттях.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 580-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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