У напрямку Черкас летять Шахеди: працює ППО
У ніч на вівторок, 26 вересня, війська РФ атакували територію України дронами-камікадзе Шахед (Shahed). Безпілотники, зокрема летять у напрямку Черкас.
Начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець повідомив, що в регіоні працюють сили протиповітряної оборони.
Він попередив місцевих мешканців про підвищену загрозу.
– Підвищена небезпека. Загроза застосування ворогом ударних БпЛА. В області працює ППО, – наголосив Табурець.
У Повітряних силах ЗСУ попередили про атаку Шахедів з боку Чорного моря. Зазначається, що дрони прямують “у напрямку Черкас”.
Повітряну тривогу оголосили в Черкаській, Кіровоградській, Полтавській, Миколаївській, Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Одеській областях.
Мешканців цих регіонів закликають залишатися в укриттях.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 580-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Завантаження
Дуже важливий візит і дуже вагомі результати – так охарактеризував поїздку до Америки президент України Володимир Зеленський. Після зустрічі з Джо Байденом і його командою, котра завершилася пізно ввечері за Київським часом, можна говорити про новий оборонний пакет на 325 мільйонів доларів – це засоби ППО, артилерія, снаряди.Олена Фроляк