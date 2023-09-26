Нові вибухи в Севастополі та Джанкої: 580 день війни
Україну атакують ударні дрони Шахед
У ніч на 26 вересня війська РФ запустили по території України ударні дрони-камікадзе Шахед (Shahed).
У Повітряних силах ЗСУ попереджають про рух групи Шахедів з Чорного моря у напрямку Миколаєва. Крім того, дрони летять у напрямку Кропивницького.
Загроза застосування ударних БпЛА оголошена для Черкаської та Полтавської областей.
У Севастополі та Джанкої – нова “бавовна”
Пізно ввечері 25 вересня в тимчасово окупованому Криму пролунали нові вибухи. Їх, зокрема, чули жителі Севастополя та Джанкоя.
У містах оголошували повітряну тривогу. А російські окупанти, за деякими даними, підняли майже всю авіацію з кримських аеродромів, щоб техніка не потрапила під удар ЗСУ.
Дуже важливий візит і дуже вагомі результати – так охарактеризував поїздку до Америки президент України Володимир Зеленський. Після зустрічі з Джо Байденом і його командою, котра завершилася пізно ввечері за Київським часом, можна говорити про новий оборонний пакет на 325 мільйонів доларів – це засоби ППО, артилерія, снаряди.Олена Фроляк