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Юлія Соколова, редакторка стрічки

Нові вибухи в Севастополі та Джанкої: 580 день війни

Ключові події
00:28
У Севастополі та Джанкої – нова “бавовна”
ЗСУ на фронті
26 Вересня, 0:42

Україну атакують ударні дрони Шахед

У ніч на 26 вересня війська РФ запустили по території України ударні дрони-камікадзе Шахед (Shahed).

У Повітряних силах ЗСУ попереджають про рух групи Шахедів з Чорного моря у напрямку Миколаєва. Крім того, дрони летять у напрямку Кропивницького.

Загроза застосування ударних БпЛА оголошена для Черкаської та Полтавської областей.

26 Вересня, 0:28

У Севастополі та Джанкої – нова “бавовна”

Пізно ввечері 25 вересня в тимчасово окупованому Криму пролунали нові вибухи. Їх, зокрема, чули жителі Севастополя та Джанкоя.

У містах оголошували повітряну тривогу. А російські окупанти, за деякими даними, підняли майже всю авіацію з кримських аеродромів, щоб техніка не потрапила під удар ЗСУ.

Війна в Україні, ЗСУ, Російська агресія
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Нові вибухи в Севастополі та Джанкої: 580 день війни
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Зеленський в США: зустрічі, скандали, домовленості

Дуже важливий візит і дуже вагомі результати – так охарактеризував поїздку до Америки президент України Володимир Зеленський. Після зустрічі з Джо Байденом  і його командою, котра завершилася пізно ввечері за Київським часом, можна говорити про новий оборонний пакет на 325 мільйонів доларів – це засоби ППО, артилерія, снаряди.

Олена Фроляк
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