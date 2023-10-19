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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Вночі РФ вдарила ракетою по складу у Миколаєві

пожежник пожежа
Фото: ДСНС

Близько першої години ночі, 19 жовтня, Миколаїв зазнав ракетного удару, через що виникла пожежа на складі одного з підприємств, який не експлуатується.

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

За його словами, вибуховою хвилею також пошкоджено багатоквартирні будинки. На щастя, обійшлося без постраждалих.

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Оновлено о 09:39. Як повідомив очільник МВС України Ігор Клименко, пожежу площею 120 кв. м ліквідовано. Однак внаслідок удару пошкоджені вікна житлових багатоповерхівок.

Вчора ввечері о 20:30 російські окупанти завдали ракетного удару по населеному пункту Степівської громади Миколаївського району. Є влучання у заклад харчування. Під завалами загинуло дві людини, поранення отримала одна. Внаслідок удару також пошкоджено житлові будинки, сільгосппідприємство та іншу цивільну інфраструктуру.

Вночі, 19 жовтня, близько 02:40 в цьому ж населеному пункті внаслідок падіння уламків ударного дрона Shahed-136/131 загорілася покрівля складу на площі 40 кв.м, який не використовується. Постраждалих немає.

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ППО, ракета, ракети

Війна в Україні, Миколаїв, Ракетні удари Росії
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