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Марта Бондаренко, редактор ленты

Ночью РФ ударила ракетой по складу в Николаеве

пожежник пожежа
Фото: ГСЧС

Около часа ночи, 19 октября, Николаев подвергся ракетному удару, из-за чего возник пожар на складе одного из предприятий, который не эксплуатируется.

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

По его словам, взрывной волной также повреждены многоквартирные дома. К счастью, обошлось без пострадавших.

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Обновлено в 09:39. Как сообщил глава МВД Украины Игорь Клименко, пожар площадью 120 кв. м ликвидирован. Однако в результате удара повреждены окна жилых многоэтажек.

Вчера вечером в 20:30 российские оккупанты нанесли ракетный удар по населенному пункту Степовской общины Николаевского района. Есть попадание в заведение питания. Под завалами погибли два человека, ранения получил один. В результате удара также повреждены жилые дома, сельхозпредприятие и другая гражданская инфраструктура.

Ночью, 19 октября, около 02:40 в этом же населенном пункте в результате падения обломков ударного дрона Shahed-136/131 загорелась кровля склада на площади 40 кв. м, который не используется. Пострадавших нет.

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ППО, ракета, ракети

Война в Украине, Николаев, Ракетные удары России
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