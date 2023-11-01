Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
Катували й возили по Газі: влада Ізраїлю підтвердила загибель 23-річної німкені Шані Лук, яку викрав ХАМАС
Вибухи у Хмельницькій і Черкаській областях: регіони атакували дрони
Загинули в обіймах: з’явилися деталі розстрілу сплячої родини у Волновасі
Польські перевізники планують страйкувати на кордоні з Україною: у чому причина
Вибухи у Миргороді та на Хмельниччині: головні події ночі 31 жовтня
Надзвичайні події
Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Розбещував шестикласниць у туристичному гуртку: на Харківщині судитимуть 83-річного чоловіка

Розбещував шестикласниць у туристичному гуртку: на Харківщині судитимуть 83-річного чоловіка

У Харківській області викрили 83-річного педофіла, який розбещував неповнолітніх дівчаток у туристичному гуртку. Діти відмовилися ходити до гуртка, але через страх і сором спочатку не назвали батькам справжні причини.

Про це повідомив начальник Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Харківській області Сергій Болвінов.

За його словами, 83-річний чоловік вів секцію пішохідного туризму для школярів з Шарівського ліцею. За сумісництвом він працював двірником у навчальному закладі. Але стало відомо, що в спортивній залі під час занять він розбещував 11-річних дівчат.

Зараз дивляться

Все це відбувалося на початку навчального року 2021-2022. Одна з дівчаток зізналася, що під час занять керівник гуртка гладив руками її груди, сідниці, статеві органи. Вона намагалася вириватися, але педофіл одягав дітей у туристичне спорядження, маскуючи збочення під нібито допомогу.

Ще дві жертви – однокласниці цієї дівчинки, які теж ходили до туристичного гуртка та вже дали свідчення. Діти наполягають, що чоловік робив це навмисно. Дівчатка прибирали його руки та показували, що такі дії неприємні для них.

Однак педофіл вчиняв схоже сексуальне насильство над шестикласницями неодноразово. Він користувався тим, що на заняттях не було інших дорослих, зазначив начальник поліції.

Слідчі повідомили 83-річному чоловіку про підозру в сексуальному насильстві проти неповнолітніх дітей.

Йому загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне тюремне ув’язнення. За рішенням слідчого судді, зараз підозрюваний перебуває під цілодобовим домашнім арештом.

Хочеш відпочити? Заходь на Факти.GAMES!
Читайте також
У Житомирській області хрещений кілька років ґвалтував двох сестричок
Розбещував шестикласниць у туристичному гуртку: на Харківщині судитимуть 83-річного чоловіка

Фото: Сергій Болвінов

Насильство, Національна поліція, Нацполіція, педофіл, Харківська область, Школярі
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
У Харкові затримали нападників на сина ексмера Шумілкіна: зараз вони у СІЗО
Розбещував шестикласниць у туристичному гуртку: на Харківщині судитимуть 83-річного чоловіка
Під Куп’янськом гаряче, але стратегічних успіхів ворог не має – Сирський
Олександр Сирський
Ракетного удару по Грозі на Харківщині завдала Росія – доповідь ООН
село Гроза
В Україні можуть посилити покарання за носіння чи пропаганду георгіївської стрічки
Розбещував шестикласниць у туристичному гуртку: на Харківщині судитимуть 83-річного чоловіка
Погрожував “прибити”: на Київщині 62-річний чоловік зґвалтував у лісосмузі жінку
Ліс

Завантаження

Ігри
Відео
Робот-сапер, що знешкоджує міни-пелюстки – унікальна розробка українських винахідників

Все для фронту, все для перемоги! Майже під таким гаслом відбувся фестиваль інноваційних проєктів Сікорський челендж. Більшість стартапів, які представляли молоді винахідники, стосувалися саме оборонно-промислового комплексу.

Олег Корнієнко
На Миколаївщині підірвався комбайн | РЛС “Подлет” вражено — ГУР | Новини Факти ICTV за 01.11.2023
Розбещував шестикласниць у туристичному гуртку: на Харківщині судитимуть 83-річного чоловіка
Обшуки у кабінеті мера Ужгорода | Посилення мобілізації в окупації | Новини Факти ICTV за 01.11.2023
Розбещував шестикласниць у туристичному гуртку: на Харківщині судитимуть 83-річного чоловіка
У столиці швидкісний ліміт | HMMWV вже у ЗСУ | Новини Факти ICTV за 01.11.2023
Розбещував шестикласниць у туристичному гуртку: на Харківщині судитимуть 83-річного чоловіка
ЗСУ знищили БпЛА РФ ZALA | Голос Джонсонюка тепер в електричках | Новини Факти ICTV за 01.11.2023
Розбещував шестикласниць у туристичному гуртку: на Харківщині судитимуть 83-річного чоловіка
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь