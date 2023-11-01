Розбещував шестикласниць у туристичному гуртку: на Харківщині судитимуть 83-річного чоловіка

У Харківській області викрили 83-річного педофіла, який розбещував неповнолітніх дівчаток у туристичному гуртку. Діти відмовилися ходити до гуртка, але через страх і сором спочатку не назвали батькам справжні причини.

Про це повідомив начальник Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Харківській області Сергій Болвінов.

За його словами, 83-річний чоловік вів секцію пішохідного туризму для школярів з Шарівського ліцею. За сумісництвом він працював двірником у навчальному закладі. Але стало відомо, що в спортивній залі під час занять він розбещував 11-річних дівчат.

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Все це відбувалося на початку навчального року 2021-2022. Одна з дівчаток зізналася, що під час занять керівник гуртка гладив руками її груди, сідниці, статеві органи. Вона намагалася вириватися, але педофіл одягав дітей у туристичне спорядження, маскуючи збочення під нібито допомогу.

Ще дві жертви – однокласниці цієї дівчинки, які теж ходили до туристичного гуртка та вже дали свідчення. Діти наполягають, що чоловік робив це навмисно. Дівчатка прибирали його руки та показували, що такі дії неприємні для них.

Однак педофіл вчиняв схоже сексуальне насильство над шестикласницями неодноразово. Він користувався тим, що на заняттях не було інших дорослих, зазначив начальник поліції.

Слідчі повідомили 83-річному чоловіку про підозру в сексуальному насильстві проти неповнолітніх дітей.

Йому загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне тюремне ув’язнення. За рішенням слідчого судді, зараз підозрюваний перебуває під цілодобовим домашнім арештом.

Фото: Сергій Болвінов

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