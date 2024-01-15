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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Поширювала антиукраїнські фейки у Тelegram: у Миколаєві СБУ затримала агентку Кремля

Поширювала антиукраїнські фейки у Тelegram: у Миколаєві СБУ затримала агентку Кремля
Фото: СБУ

У Миколаєві Служба безпеки викрила ще одну агентку ГРУ, яка поширювала в інтернеті провокативні матеріали на користь РФ.

Про це повідомляють у пресслужбі відомства.

Як зʼясували слідчі, на замовлення окупантів зловмисниця власноруч готувала фейкові дописи, в яких вихваляла агресивну політику Кремля та дискредитувала командування Сил оборони України.

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– У таких публікаціях фігурантка намагалась максимально героїзувати російських окупантів і дезінформувати читачів про бойову обстановку на фронті та суспільно-політичну ситуацію в Україні, – йдеться у повідомленні. 

Підготовлені статті вона дистанційно погоджувала зі своїм куратором з ГРУ, а потім розганяла їх через мережу спеціально створених Тelegram-каналів.

Загальна аудиторія таких інтернет-ресурсів становила понад 50 тис. користувачів, які майже щодня отримували нову порцію фейків від ворожої пропагандистки.

У такий спосіб агресор намагався розхитувати внутрішньо-політичну обстановку у прифронтовому регіоні України.

Що відомо про зрадницю 

Співробітники СБУ задокументували злочинну діяльність фігурантки та затримали її у власному помешканні.

За даними слідства, прихильницею рашизму виявилась 42-річна місцева фрілансерка, яка ще до початку повномасштабного вторгнення РФ готувала замовні дописи для проросійських політсил.

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Таким чином вона потрапила у поле зору спецслужб РФ, яка влітку 2023 року дистанційно залучила жінку до співпраці.

Для виконання завдань російського ГРУ фігурантка отримувала від окупантів перелік актуальних тем, які мала підсвічувати у контексті вихваляння рашистів та дискредитації українських захисників.

У Миколаєві СБУ затрмала зрадницю, яка поширювала антиукраїнські фейки у Тelegram

Фото: СБУ

Для маскування злочинних дій вона періодично змінювала нікнейм та зображення у профілі, а також використовувала проксі-сервер для анонімізації.

За кожну публікацію зловмисниця отримувала з Росії грошову винагороду.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили їй про підозру за ч. 1, 2 ст. 110 ККУ.

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Поширювала антиукраїнські фейки у Тelegram: у Миколаєві СБУ затримала агентку Кремля

Джерело: СБУ
Війна в Україні, Миколаїв, Російська агресія, СБУ
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