Ракетна атака на Київ: горять автівки, низка квартир, є постраждалий

У Києві під час повітряної тривоги пролунала серія вибухів. Є пошкодження інфраструктури та пожежі у квартирах через падіння уламків.

Як повідомив голова Київської міської військової адміністрації Сергій Попко, у столиці відпрацювала наша протиповітряна оборона. Згодом було чути ще серію з-понад 10 вибухів.

Оновлено о 07:55. За словами мера Віталія Кличка, внаслідок падіння уламків збитих ракет є пошкодження приватного майна та квартир у кількох районах столиці. На місцях працюють екстрені служби.

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