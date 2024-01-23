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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Ракетна атака на Київ: горять автівки, низка квартир, є постраждалий

Ракетна атака на Київ: горять автівки, низка квартир, є постраждалий

У Києві під час повітряної тривоги пролунала серія вибухів. Є пошкодження інфраструктури та пожежі у квартирах через падіння уламків.

Як повідомив голова Київської міської військової адміністрації Сергій Попко, у столиці відпрацювала наша протиповітряна оборона. Згодом було чути ще серію з-понад 10 вибухів.

Оновлено о 07:55. За словами мера Віталія Кличка, внаслідок падіння уламків збитих ракет є пошкодження приватного майна та квартир у кількох районах столиці. На місцях працюють екстрені служби.

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Повномасштабна війна в Україні триває вже 699-ту добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

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Війна в Україні, Вибух, Київ, Ракетні удари Росії
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