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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Після вибухів у Криму на аеродромі Бельбек спалахнула пожежа

Вибухи у Криму на аеродромі Бельбек 16 травня 2024 року: що відомо
Фото: Факти ICTV

У тимчасово окупованому Криму спалахнула пожежа на аеродром Бельбек після серії потужних вибухів у ніч з 15 на 16 травня.

Пожежа на аеродромі Бельбек у Криму

Псевдогубернатор тимчасово окупованого Севастополя Михайло Развожаєв стверджує, що нібито російські військові відбили атаку ЗСУ.

Проте місцеві пабліки повідомляють про масштабну пожежу на аеродромі Бельбек у Севастополі на території Кримського півострова після серії вибухів.

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Агенти партизанського руху Атеш зі складу військових аеродрому Бельбек повідомляють про точне влучання і багатогодинну подальшу детонацію головного складу ракетно-артилерійського озброєння (в/ч 80189).

За даними Атеш, на цьому складі зберігалася більшість ракет для російських літаків Су-27, Су-30 і МіГ-31, з яких обстрілюють Україну.

Водночас зафіксовано значні пошкодження інфраструктури аеродрому внаслідок вторинної детонації, повідомляють в Атеш.

Востаннє аеродром Бельбек у Криму атакували менше ніж добу тому, внаслідок чого теж спалахнуло кілька пожеж.

Аеродром Бельбек у Криму на карті

Вибухи у Криму на аеродромі Бельбек 16 травня 2024 року: що відомо

Фото: Google Maps

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