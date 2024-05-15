Після вибухів у Криму на аеродромі Бельбек спалахнула пожежа

У тимчасово окупованому Криму спалахнула пожежа на аеродром Бельбек після серії потужних вибухів у ніч з 15 на 16 травня.

Пожежа на аеродромі Бельбек у Криму

Псевдогубернатор тимчасово окупованого Севастополя Михайло Развожаєв стверджує, що нібито російські військові відбили атаку ЗСУ.

Проте місцеві пабліки повідомляють про масштабну пожежу на аеродромі Бельбек у Севастополі на території Кримського півострова після серії вибухів.

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Агенти партизанського руху Атеш зі складу військових аеродрому Бельбек повідомляють про точне влучання і багатогодинну подальшу детонацію головного складу ракетно-артилерійського озброєння (в/ч 80189).

За даними Атеш, на цьому складі зберігалася більшість ракет для російських літаків Су-27, Су-30 і МіГ-31, з яких обстрілюють Україну.

Водночас зафіксовано значні пошкодження інфраструктури аеродрому внаслідок вторинної детонації, повідомляють в Атеш.

Востаннє аеродром Бельбек у Криму атакували менше ніж добу тому, внаслідок чого теж спалахнуло кілька пожеж.

Аеродром Бельбек у Криму на карті

Повномасштабна війна в Україні триває вже 812-ту добу.

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