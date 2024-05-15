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Вибух у Сумах 15 травня: Повітряні сили повідомляли про загрозу балістики
Вибух у Сумах 15 травня прогримів на світанку.
Вибух у Сумах 15 травня: що відомо
Вибух у Сумах 15 травня пролунав о пів на п’яту ранку, коли в області було оголошено повітряну тривогу.
До слова, у цей час Повітряні сили повідомляли про загрозу застосування ворогом балістичного озброєння.
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Дозволили покинути укриття людям о 05:20.
В обласній військовій адміністрації ситуацію в Сумах поки не коментували.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 812-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні.
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