Вибух у Сумах 15 травня: Повітряні сили повідомляли про загрозу балістики

Вибух у Сумах 15 травня прогримів на світанку.

Вибух у Сумах 15 травня: що відомо

Вибух у Сумах 15 травня пролунав о пів на п’яту ранку, коли в області було оголошено повітряну тривогу.

До слова, у цей час Повітряні сили повідомляли про загрозу застосування ворогом балістичного озброєння.

Зараз дивляться

Дозволили покинути укриття людям о 05:20.

В обласній військовій адміністрації ситуацію в Сумах поки не коментували.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 812-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.