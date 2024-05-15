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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Вибух у Сумах 15 травня: Повітряні сили повідомляли про загрозу балістики

вибух
Фото: Getty Images

Вибух у Сумах 15 травня прогримів на світанку.

Вибух у Сумах 15 травня: що відомо

Вибух у Сумах 15 травня пролунав о пів на п’яту ранку, коли в області було оголошено повітряну тривогу.

До слова, у цей час Повітряні сили повідомляли про загрозу застосування ворогом балістичного озброєння.

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Дозволили покинути укриття людям о 05:20.

В обласній військовій адміністрації ситуацію в Сумах поки не коментували.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 812-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні.

Війна в Україні, новини Сум, Російська агресія, Суми
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