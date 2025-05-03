Вибухи в Черкасах 4 травня: внаслідок атаки виникло кілька пожеж
У ніч з 3 на 4 квітня в Черкасах пролунало кілька вибухів через ворожу повітряну атаку.
Це підтвердив начальник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець.
Вибухи в Черкасах 4 травня
В Черкасах працювали сили ППО для ліквідації російських дронів. За словами керівника ОВА, внаслідок ворожої атаки в обласному центрі сталося одразу кілька пожеж.
Табурець повідомив про пошкодження гуртожитку, де загорілась одна з квартир, а також були побиті вікна.
– За попередніми даними, травмованих немає. Усі служби працюють, – додав він.
Ігор Табурець закликав місцевих жителів залишатися в укриттях до завершення повітряної тривоги. Він закликав не публікувати фото та відео з місць подій.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 166-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Джерело: Ігор Табурець