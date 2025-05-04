Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Вибухи у Києві 4 травня: спалахнули пожежі, серед 11 постраждалих – діти
Вночі 4 травня у Києві під час повітряної тривоги було чутно звуки вибухів. У столиці працювали сили протиповітряної оборони.
Про це повідомила Київська міська військова адміністрація у Telegram.
На ранок відомо про 11 постраждалих у Києві, серед яких – двоє дітей.
Вибухи в Києві 4 травня: що відомо
У ніч на 4 травня в столиці пролунала серія вибухів. Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу застосування ворогом ударних дронів з північного напрямку.
– Сили ППО працюють над ліквідацією загрози в небі над Києвом, – зазначається в КМВА.
Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що, за попередньою інформацією, падіння уламків російських безпілотників було зафіксовано одразу в трьох районах столиці – Оболонському, Шевченківському та Святошинському.
Наслідки нічних вибухів у Києві 4 травня
Як повідомили рятувальники ДСНС:
- в Оболонському районі виникла пожежа у квартирі на останньому поверсі 12-поверхівки, полумʼя поширилося на покрівлю. Частково зруйноване перекриття даху. За іншою адресою загорілося сім автомобілів;
- у Святошинському районі пожежа виникла у трьох одноповерхових приватних житлових будинках;
- у Шевченківському районі загорілося дерево, пошкоджено електроопору та дорожнє полотно під залізничним мостом.
! Кількість постраждалих у Києві зросла до 11 людей, з них – 2 дітей!
Нагадаємо, що внаслідок нічної атаки рятувальники працювали у Святошинському, Оболонському та Шевченківському районах столиці. pic.twitter.com/Lh1zxW7Uc7
— DSNS.GOV.UA (@SESU_UA) May 4, 2025
Станом на 07:30 ранку відомо про 11 постраждалих людей, які зазнали травм різного ступеня тяжкості, з них – двоє дітей.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 166-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.