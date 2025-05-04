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Вибухи у Києві 4 травня: спалахнули пожежі, серед 11 постраждалих – діти

ДСНС
атака дронів на Київ
ДСНС
ДСНС
ДСНС
ДСНС
ДСНС
атака дронів на Київ

Вночі 4 травня у Києві під час повітряної тривоги було чутно звуки вибухів. У столиці працювали сили протиповітряної оборони.

Про це повідомила Київська міська військова адміністрація у Telegram.

На ранок відомо про 11 постраждалих у Києві, серед яких – двоє дітей.

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Вибухи в Києві 4 травня: що відомо

У ніч на 4 травня в столиці пролунала серія вибухів. Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу застосування ворогом ударних дронів з північного напрямку.

– Сили ППО працюють над ліквідацією загрози в небі над Києвом, – зазначається в КМВА.

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що, за попередньою інформацією, падіння уламків російських безпілотників було зафіксовано одразу в трьох районах столиці – Оболонському, Шевченківському та Святошинському.

Наслідки нічних вибухів у Києві 4 травня

Як повідомили рятувальники ДСНС:

  • в Оболонському районі виникла пожежа у квартирі на останньому поверсі 12-поверхівки, полумʼя поширилося на покрівлю. Частково зруйноване перекриття даху. За іншою адресою загорілося сім автомобілів;
  • у Святошинському районі пожежа виникла у трьох одноповерхових приватних житлових будинках;
  • у Шевченківському районі загорілося дерево, пошкоджено електроопору та дорожнє полотно під залізничним мостом.

Станом на 07:30 ранку відомо про 11 постраждалих людей, які зазнали травм різного ступеня тяжкості, з них – двоє дітей.

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Джерело: ДСНС
Фото: ДСНС
атака дронами, Війна в Україні, Вибух, Київ, Російська агресія
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