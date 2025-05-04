Вибухи у Києві 4 травня: спалахнули пожежі, серед 11 постраждалих – діти

Вночі 4 травня у Києві під час повітряної тривоги було чутно звуки вибухів. У столиці працювали сили протиповітряної оборони.

Про це повідомила Київська міська військова адміністрація у Telegram.

На ранок відомо про 11 постраждалих у Києві, серед яких – двоє дітей.

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Вибухи в Києві 4 травня: що відомо

У ніч на 4 травня в столиці пролунала серія вибухів. Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу застосування ворогом ударних дронів з північного напрямку.

– Сили ППО працюють над ліквідацією загрози в небі над Києвом, – зазначається в КМВА.

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що, за попередньою інформацією, падіння уламків російських безпілотників було зафіксовано одразу в трьох районах столиці – Оболонському, Шевченківському та Святошинському.

Наслідки нічних вибухів у Києві 4 травня

Як повідомили рятувальники ДСНС:

в Оболонському районі виникла пожежа у квартирі на останньому поверсі 12-поверхівки, полумʼя поширилося на покрівлю. Частково зруйноване перекриття даху. За іншою адресою загорілося сім автомобілів;

виникла пожежа у квартирі на останньому поверсі 12-поверхівки, полумʼя поширилося на покрівлю. Частково зруйноване перекриття даху. За іншою адресою загорілося сім автомобілів; у Святошинському районі пожежа виникла у трьох одноповерхових приватних житлових будинках;

пожежа виникла у трьох одноповерхових приватних житлових будинках; у Шевченківському районі загорілося дерево, пошкоджено електроопору та дорожнє полотно під залізничним мостом.

! Кількість постраждалих у Києві зросла до 11 людей, з них – 2 дітей!

Нагадаємо, що внаслідок нічної атаки рятувальники працювали у Святошинському, Оболонському та Шевченківському районах столиці. pic.twitter.com/Lh1zxW7Uc7 — DSNS.GOV.UA (@SESU_UA) May 4, 2025

Станом на 07:30 ранку відомо про 11 постраждалих людей, які зазнали травм різного ступеня тяжкості, з них – двоє дітей.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 166-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : ДСНС

Фото : ДСНС

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