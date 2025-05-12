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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

РФ атакувала вантажний поїзд на Донеччині: поранено машиніста

Атака на вантажний поїзд у Донецькій області 12 травня 2025: наслідки
Фото: Pexels

12 травня російські війська здійснили атаку на вантажний поїзд у Донецькій області.

Атака на вантажний поїзд у Донецькій області 12 травня: що відомо

Про атаку на цивільний вантажний поїзд у Донецькій області 12 травня повідомили в Укрзалізниці.

Рухомий склад російські окупанти обстріляли безпілотником.

Зараз дивляться

Через ворожий удар по локомотиву машиніст дістав осколкове поранення ноги.

Наразі життю залізничника нічого не загрожує – йому оперативно надали допомогу та госпіталізували.

– Попри небезпеку роботи на дільницях поблизу лінії фронту, машиністи Укрзалізниці сміливо продовжують працювати, у бронежилетах та шоломах, із медичними комплектами для надання допомоги, а головне – беручи на себе ризик та відповідальність, адже критично важливо зберігати рух там, де ще є така можливість, – наголошують у пресслужбі перевізника.

Ворожа атака рух поїздів не зупинила, зауважують в Укрзалізниці.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 174-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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Джерело: Укрзалізниця

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