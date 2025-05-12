РФ атакувала вантажний поїзд на Донеччині: поранено машиніста
12 травня російські війська здійснили атаку на вантажний поїзд у Донецькій області.
Атака на вантажний поїзд у Донецькій області 12 травня: що відомо
Про атаку на цивільний вантажний поїзд у Донецькій області 12 травня повідомили в Укрзалізниці.
Рухомий склад російські окупанти обстріляли безпілотником.
Через ворожий удар по локомотиву машиніст дістав осколкове поранення ноги.
Наразі життю залізничника нічого не загрожує – йому оперативно надали допомогу та госпіталізували.
– Попри небезпеку роботи на дільницях поблизу лінії фронту, машиністи Укрзалізниці сміливо продовжують працювати, у бронежилетах та шоломах, із медичними комплектами для надання допомоги, а головне – беручи на себе ризик та відповідальність, адже критично важливо зберігати рух там, де ще є така можливість, – наголошують у пресслужбі перевізника.
Ворожа атака рух поїздів не зупинила, зауважують в Укрзалізниці.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 174-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Джерело: Укрзалізниця