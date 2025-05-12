РФ атаковала грузовой поезд в Донецкой области: ранен машинист
12 мая российские войска совершили атаку на грузовой поезд в Донецкой области.
Атака на грузовой поезд в Донецкой области 12 мая: что известно
Об атаке на гражданский грузовой поезд в Донецкой области 12 мая сообщили в Укрзализныце.
Подвижной состав российские оккупанты обстреляли беспилотником.
Из-за вражеского удара по локомотиву машинист получил осколочное ранение ноги.
В данный момент жизни железнодорожника ничего не угрожает – ему оперативно оказали помощь и госпитализировали.
– Несмотря на опасность работы на участках вблизи линии фронта, машинисты Укрзализныци смело продолжают работать, в бронежилетах и шлемах, с медицинскими комплектами для оказания помощи, а главное – принимая на себя риск и ответственность, ведь критически важно сохранять движение там, где еще есть такая возможность, – отмечают в пресс-службе перевозчика.
Вражеская атака движение поездов не остановила, отмечают в Укрзализныце.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 174-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Укрзализныця