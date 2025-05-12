РФ атаковала грузовой поезд в Донецкой области: ранен машинист

12 мая российские войска совершили атаку на грузовой поезд в Донецкой области.

Атака на грузовой поезд в Донецкой области 12 мая: что известно

Об атаке на гражданский грузовой поезд в Донецкой области 12 мая сообщили в Укрзализныце.

Подвижной состав российские оккупанты обстреляли беспилотником.

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Из-за вражеского удара по локомотиву машинист получил осколочное ранение ноги.

В данный момент жизни железнодорожника ничего не угрожает – ему оперативно оказали помощь и госпитализировали.

– Несмотря на опасность работы на участках вблизи линии фронта, машинисты Укрзализныци смело продолжают работать, в бронежилетах и ​​шлемах, с медицинскими комплектами для оказания помощи, а главное – принимая на себя риск и ответственность, ведь критически важно сохранять движение там, где еще есть такая возможность, – отмечают в пресс-службе перевозчика.

Вражеская атака движение поездов не остановила, отмечают в Укрзализныце.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 174-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник: Укрзализныця

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