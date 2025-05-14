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Вікторія Васьковська, редакторка сайту

Обстріл Сум 14 травня 2025: РФ вдарила по об’єкту промислової інфраструктури

удар РФ по обʼєкту промисловості

У середу, 14 травня, російська армія здійснила обстріл Сум. Ворог завдав ракетного удару по об’єкту промислової інфраструктури в Сумах. Внаслідок дій ворога є травмовані та загиблий.

Про це повідомив голова Сумської міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко.

Обстріл Сум 14 травня: що відомо

– Вибух, який чули в Сумах, – ворожий ракетний удар по обʼєкту промисловості в Сумській громаді, – написав Кривошеєнко.

Голова Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров повідомив, що внаслідок обстрілу Сум одна людина загинула, семеро отримало поранення – троє у вкрай важкому стані.

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Як зазначив голова МВА, на місці працюють відповідні служби.

В.о. міського голови Сум Артем Кобзар додав, що більш детальна інформація про наслідки обстрілу Сум сьогодні буде надана пізніше.

Суми на карті

Суми на карті. Фото: Google Maps

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ППО

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 176-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Олег Григоров

війна, Війна в Україні, обстріл, Російська агресія, Росія, Суми
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