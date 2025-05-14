Обстріл Сум 14 травня 2025: РФ вдарила по об’єкту промислової інфраструктури

У середу, 14 травня, російська армія здійснила обстріл Сум. Ворог завдав ракетного удару по об’єкту промислової інфраструктури в Сумах. Внаслідок дій ворога є травмовані та загиблий.

Про це повідомив голова Сумської міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко.

Обстріл Сум 14 травня: що відомо

– Вибух, який чули в Сумах, – ворожий ракетний удар по обʼєкту промисловості в Сумській громаді, – написав Кривошеєнко.

Голова Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров повідомив, що внаслідок обстрілу Сум одна людина загинула, семеро отримало поранення – троє у вкрай важкому стані.

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Як зазначив голова МВА, на місці працюють відповідні служби.

В.о. міського голови Сум Артем Кобзар додав, що більш детальна інформація про наслідки обстрілу Сум сьогодні буде надана пізніше.

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Фото: Олег Григоров

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