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Валентина Летяк, редакторка стрічки

Обстріл Рівненської області 14 травня: є руйнування та поранені

ППО
Фото: Генштаб ЗСУ

Вранці 14 травня російські окупанти здійснили обстріл Рівненської області, ймовірно, використавши ударні дрони. Над регіоном ППО збила чотири повітряні цілі.

Рівненська область: наслідки обстрілу 14 травня

Як повідомив керівник Рівненської ОВА Олександр Коваль, вранці сили ППО знешкодили над областю чотири повітряні цілі.

Він не уточнює, про що саме йдеться, проте Повітряні сили ЗСУ вночі та вранці повідомляли лише про рух російських БПЛА у цьому напрямку.

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За його словами, внаслідок обстрілу двоє людей зазнали поранень, є незначні руйнування цивільної інфраструктури.

На місцях збиття цілей працюють відповідні служби.

Сьогодні вночі атаку дронів відбивали також у Кропивницькому – частину з них знищено силами ППО на підступах до обласного центру.

Тут, на щастя,  обійшлося без постраждалих.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 176-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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