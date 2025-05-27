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Тетяна Забожко, редакторка стрічки
3 хв.

РФ масовано атакувала Суми БпЛА та КАБами: побиті будинки та будівля підприємства

Обстріл Сум 27 травня 2025
Фото: ДСНС

Уночі 27 травня російські війська масовано атакували Суми.

Масована атака на Суми 27 травня: що відомо

Атака на Суми почалася о пів на другу ночі 27 травня з дронового удару.

Ще за три години – о пів на п’яту ранку – російські війська скинули на місто керовані авібомби (КАБи).

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Через влучання дрона загорілася будівля промислового підприємства.

Крім того, побило транспорт, що перебував на території.

Під ранок окупанти завдали авіаудару по житловому сектору в іншій частині міста.

Обстрілом пошкоджено щонайменше сім приватних та один двоповерховий будинки, автівки.

Люди, за попередніми даними, не постраждали.

Слід зауважити, що начальник Сумської міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко повідомляв про пошкодження газової мережі та дорожнього покриття.

Наразі всі споживачі з водою та газом.

Без енергопостачання залишаються будинки на вулицях та провулках Івана Франка та Остапа Вишні, а також на вулиці Марії Приймаченко.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 189-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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Джерело: Сумська міська рада, Сергій Кривошеєнко, Артем Кобзар, Сумська ОВА, ДСНС України

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