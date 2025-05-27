Новини ночі 27 травня: обстріл України та окупація чотирьох сіл на Сумщині
Близько опівночі 27 травня російські війська почали атакувати Україну безпілотниками.
За годину до цього окупанти завдали понад пів сотні ударів по одній із прифронтових громад Запорізької області.
Більше про головні події ночі та ранку 27 травня читайте в добірці Фактів ICTV.
- Атака дронами
- Обстріл Запорізької області
- Росіяни окупували чотири села в Сумській області
- Нідерланди відправили останні F-16 для України
- “Бавовна” у Росії
- Цього тижня Трамп може запровадити санкції проти Росії – WSJ
Атака дронами
Атака дронами почалася близько опівночі 27 травня.
Спершу про загрозу застосування ворогом ударних безпілотників попередили людей у Миколаївській та Харківській областях.
Невдовзі додалася нова група БпЛА на сході Донецької та Сумської областей.
Уже о другій ночі українськими регіонами маневрували шість груп дронів.
Про відбій загрози в Повітряних силах ЗСУ поки не повідомляли.
Нагадаємо, що за три попередні ночі, коли армія РФ вдавалася до комбінованих атак України, росіяни застосували 903 дрони (250 БпЛА 24 травня, 298 БпЛА 25 травня та рекордні 355 БпЛА 26 травня).
Скільки безпілотників застосували сьогодні та скільки з них вдалося збити, у Повітряних силах ЗСУ повідомлять у ранковому зведенні.
Обстріл Запорізької області
Про обстріл Запорізької області керівник обласної військової адміністрації Іван Федоров повідомив о 23:15 26 травня.
За його словами, росіяни завдали, за попередніми даними, понад 50 ударів із різних видів зброї по території однієї з прифронтових громад.
Ворог пошкодив будинки та інфраструктуру.
Інформацію про постраждалих Іван Федоров поки не оголошував.
Росіяни окупували чотири села в Сумській області
Увечері 26 травня начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров повідомив, що росіяни окупували чотири села в Сумській області – Новеньке та Басівку Юнаківської громади, а також Веселівку та Журавку Хотінської громади.
Загрози для цивільних там немає, оскільки жителів цих сіл давно евакуювали.
Крім того, армія РФ намагається просуватися, щоб створити так звану буферну зону.
Бойові дії тривають на околицях села Водолаги, поблизу Володимирівки, Біловодів, Костянтинівки, Кіндратівки Хотінської громади, а також на околицях Локні Юнаківської громади.
Усі складові Сил оборони, зауважує Олег Григоров, тримають ситуацію під контролем, завдаючи ворогу точних вогневих уражень.
– Українські захисники рішуче відбивають атаки противника та не дозволяють йому просуватися вглиб території Сумщини, – підсумував очільник ОВА.
Нідерланди відправили останні F-16 для України
Нідерланди відправили Україні останні обіцяні винищувачі F-16.
З авіабази Фолькель літаки спрямували до Бельгії, де має відбутися фінальна підготовка перед відправленням.
За словами міністра оборони Рубена Брекельманса, це ностальгічний момент для Нідерландів, адже F-16 були дуже важливими для Повітряних сил країни протягом десятиліть.
Але після переходу на F-35, каже Рубен Брекельманс, не уявляє кращого місця призначення для F-16, ніж Україна.
– Через щоденні російські авіаудари F-16 мають життєво важливе значення для України. Це дозволяє їм стримувати російську агресію і для нас, – наголосив міністр оборони Нідерландів.
“Бавовна” у Росії
Уночі 27 травня щонайменше п’ять вибухів прогриміло над Новомосковськом та щонайменше два над Вузловою Тульської області.
Губернатор Дмитро Міляєв вийшов на зв’язок, лише щоб оголосити про небезпеку.
Цього тижня Трамп може запровадити санкції проти Росії – WSJ
Джерело видання The Wall Street Journal стверджує, що президент США Дональд Трамп може запровадити санкції проти Росії цього тижня.
За словами обізнаного джерела, обмеження, імовірно, передбачатимуть не нові банківські санкції, а інші варіанти тиску на президента РФ Володимира Путіна, аби той погодився бодай на 30-денне припинення вогню.
Водночас, стверджує джерело видання, Трамп може і не запровадити нові санкції.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 189-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.