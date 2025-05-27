Новини ночі 27 травня: обстріл України та окупація чотирьох сіл на Сумщині

Близько опівночі 27 травня російські війська почали атакувати Україну безпілотниками.

За годину до цього окупанти завдали понад пів сотні ударів по одній із прифронтових громад Запорізької області.

Більше про головні події ночі та ранку 27 травня читайте в добірці Фактів ICTV.

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Атака дронами

Атака дронами почалася близько опівночі 27 травня.

Спершу про загрозу застосування ворогом ударних безпілотників попередили людей у Миколаївській та Харківській областях.

Невдовзі додалася нова група БпЛА на сході Донецької та Сумської областей.

Уже о другій ночі українськими регіонами маневрували шість груп дронів.

Про відбій загрози в Повітряних силах ЗСУ поки не повідомляли.

Нагадаємо, що за три попередні ночі, коли армія РФ вдавалася до комбінованих атак України, росіяни застосували 903 дрони (250 БпЛА 24 травня, 298 БпЛА 25 травня та рекордні 355 БпЛА 26 травня).

Скільки безпілотників застосували сьогодні та скільки з них вдалося збити, у Повітряних силах ЗСУ повідомлять у ранковому зведенні.

Обстріл Запорізької області

Про обстріл Запорізької області керівник обласної військової адміністрації Іван Федоров повідомив о 23:15 26 травня.

За його словами, росіяни завдали, за попередніми даними, понад 50 ударів із різних видів зброї по території однієї з прифронтових громад.

Ворог пошкодив будинки та інфраструктуру.

Інформацію про постраждалих Іван Федоров поки не оголошував.

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